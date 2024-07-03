علماء النفس: 10 أشياء إياك أن تخبر بها الآخرين!

حذّر علماء النفس من البوح المبالغ فيه لكل ما يتعلق بحياتنا، مركزين على 10 أشياء ينبغي الاحتفاظ بها لأنفسنا وعدم إخبار الآخرين بها.

وبحسب تقرير نشره موقع HackSpirit، فإن هناك خطا رفيعا بين المشاركة والمشاركة المفرطة، ويتوجب دائما ترك مسافة آمنة بيننا وبين المحيطين بنا تجنا للاصطدام بواقع مرير.

هذا ما يقوله المختصون؟

وفقًا لعلم النفس، هناك جوانب معينة من حياتنا من الأفضل أن نحتفظ بها لأنفسنا، ولا يتعلق الأمر بالتكتم، بل بالحفاظ على حدودنا الشخصية، فالإفراط في المشاركة قد يجعلنا في بعض الأحيان عرضة للخطر أو سوء الفهم. لذا، من المهم أن نعرف ما يجب مشاركته وما يجب إخفاؤه.

1ـ أهدافك الشخصية

إن تحديد الأهداف يشكل جزءًا بالغ الأهمية من حياتنا، سواء كان الأمر يتعلق بحياتنا المهنية أو علاقاتنا أو تطورنا، فجميعنا لدينا شيء نسعى لتحقيقه.

وبحسب الأخصائيين النفسانيين فإن الاحتفاظ بأهدافك لنفسك قد يزيد من فرص تحقيقها، وقد يبدو هذا الأمر غير منطقي، وخاصة في مجتمع يشجع على مشاركة تطلعاتنا.

عندما تشارك أهدافك، فإن الثناء والتقدير الذي تتلقاه يمكن أن يخدع عقلك ويجعلك تشعر بأنك قد حققتها بالفعل. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدافع لملاحقتها وتحقيقها.

عندما تحدد هدفًا كبيرًا لنفسك، فكر في إخفائه. فهذا لن يمنعك من الشعور بالرضا المبكر فحسب، بل سيوفر عليك أيضًا الانتقاد المحتمل أو الإحباط من جانب المتشائمين.

أهدافك هي أهدافك الخاصة، وهي ليست قابلة للمناقشة أو الجدال العام إلا إذا اخترت مشاركتها.

2ـ معتقداتك الشخصية

مشاركة المعتقدات الشخصية قد يؤدي أحيانًا إلى صراعات غير ضرورية، وخاصة عندما لا يكون الشخص الآخر منفتحًا على وجهة نظر مختلفة. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي لك أبدًا الدفاع عن ما تؤمن به. ولكن في المحادثات غير الرسمية، قد يكون من الأفضل تجنب هذه المواضيع.

إن الحفاظ على الانسجام في علاقاتك غالبا ما يكون أكثر أهمية من الفوز في الجدال.

3ـ استياؤك من الماضي

التمسك بالضغائن والاستياء من الماضي قد يكون له تأثير ضار على صحتك الجسدية، فقد أظهرت الدراسات أن تغذية المشاعر السلبية قد تؤدي إلى زيادة التوتر وحتى أمراض القلب.

من المهم معالجة هذه المشاعر، لكن إثارة مشاعر الاستياء الماضية باستمرار في المحادثات لا يفيد أحدًا، فهو لا يغير الماضي، بل إنه يعمل فقط على إبقاء السلبية حية.

وينصح الخبراء بالتعامل مع هذه المشاعر بشكل خاص أو مع معالج موثوق به، فالمسامحة هي من أجلك أكثر من كونها من أجل الشخص الآخر، والتخلص من آلام الماضي يمكن أن يجلب السلام والصحة الأفضل، سواء على المستوى العقلي أو الجسدي.

4ـ أعمالك الصالحة

القيام بالأعمال الصالحة فضيلة، لكن علينا مساعدة الآخرين من باب الاهتمام والتعاطف ودون توقع التقدير أو الثناء، لتعزيز صورتنا.

إن مشاركة أعمالك الطيبة حسب المختصين، قد تقلل أحيانًا من قيمتها وتجعلها تبدو أقل صدقًا، وعليه فالاحتفاظ بها بيننا وبين أنفسنا يضمن أن تظل خالصة لله دون بحث عن مقابل، فاللطف الحقيقي لا يحتاج إلى جمهور، بل إن الأفعال الصامتة التي تنم عن الحب والكرم هي التي غالبًا ما يكون لها التأثير الأكبر.

5ـ مشاكل عائلتك

تواجه كل أسرة مجموعة من التحديات والقضايا الخاصة بها، وغالبًا ما تكون هذه الأمور شخصية للغاية وقد يكون من الصعب تفسيرها وفهمها.

إن مناقشة مشاكل عائلتك مع الآخرين قد تؤدي في بعض الأحيان إلى سوء فهم أو نصائح غير مرغوب فيها. لأن الآخرين لا يفهمون تمامًا ديناميكيات عائلتك أو السياق وراء بعض القضايا.

علاوة على ذلك، فإن الكشف عن أمور عائلية حساسة قد يُنظر إليه أيضًا على أنه عدم احترام لأفراد عائلتك. من الضروري الحفاظ على خصوصيتهم واحترام حدودهم.

لا بأس من طلب المساعدة من متخصص إذا كنت تعاني من مشاكل عائلية. ولكن من الأفضل عمومًا إبقاء هذه الأمور ضمن نطاق الأسرة أو مناقشتها مع مستشار أو معالج موثوق به.

6ـ ممارسات حب الذات

في عالم يتطلب منا في كثير من الأحيان أن نكون منتجين باستمرار وأن نكون “في حالة تنقل”، فإن تخصيص وقت للحب الذاتي والعناية بالذات أمر بالغ الأهمية. إنها طريقتنا للتزود بالوقود وضمان قدرتنا على تقديم أفضل ما لدينا للعالم.

ومع ذلك، فإن هذه الممارسات شخصية للغاية. سواء كان ذلك روتينًا صباحيًا هادئًا، أو رحلة منفردة إلى مكانك المفضل، أو مجرد الاستمتاع بطعامك المفضل، فإن لحظات حب الذات هذه هي لك وحدك.

إن مشاركة هذه الأشياء قد تجعلها عرضة للتدقيق أو الحكم، الأمر الذي قد يقلل من قدسيتها. الأمر أشبه بالسماح لشخص ما بالدخول إلى ملاذك الخاص. في بعض الأحيان، من الأفضل أن تحتفظ بهذه المساحة لنفسك فقط.

إن الاعتناء بنفسك ليس أنانية، بل هو أمر ضروري. ويجب أن تكون الطريقة التي تختارها للقيام بذلك بمثابة رحلة شخصية، وهي الرحلة التي لا يتعين عليك دائمًا مشاركتها مع العالم.

7ـ مخاوفك وانعدام الأمان لديك

إن وجود مخاوف أو عدم شعور بالأمان في بعض الحالات أو المواقف لا يُصنف حالة ضعف، إذ إنه في واقع الأمر يوجد لكل شخص مخاوفه الخاصة. إنها جزء من كون الشخص بشرًا. ولكن مناقشة تلك المخاوف ومسببات الشعور بعدم الأمان ربما تؤدي في بعض الأحيان إلى تضخيمها ومنحها قوة أكثر مما تستحق.

في حين أنه من المهم الاعتراف بهذه المشاعر، إلا أنه من المهم أيضًا التعامل معها بطريقة صحية، مثل التأمل أو طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.

8ـ روتين اللياقة البدنية الخاص بك

يتبع العديد منا روتينًا وأنظمة غذائية للحفاظ على صحتنا، ولكن إليك شيئًا ربما لم تفكر فيه: مشاركة روتينك قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه.

في حين أنه من الرائع تشجيع الآخرين على الحفاظ على صحتهم، فإن مناقشة نظام اللياقة البدنية الخاص بك قد يؤدي أحيانًا إلى مقارنات غير ضرورية وتوقعات غير واقعية، فجسم كل شخص مختلف، وما يناسبك قد لا يناسب شخصًا آخر.

علاوة على ذلك، فإن روتين اللياقة البدنية الخاص بك هو التزام تتعهد به لنفسك. إنه يتعلق بتحسين الذات والنمو الشخصي، وليس التنافس مع الآخرين أو البحث عن الإثبات.

رحلتك نحو اللياقة البدنية والصحة هي رحلتك الخاصة. اجعلها شخصية وفريدة من نوعها والأهم من ذلك، اجعلها تتعلق بك.

9ـ حالتك المالية

غالبًا ما يكون المال موضوعًا محظورًا في العديد من الثقافات والمجتمعات. وهناك سبب وجيه لذلك. فمشاركة وضعك المالي، سواء كنت ثريًا أو تعاني من صعوبات مالية، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات.

إذا كنت تتمتع بصحة جيدة من الناحية المالية، فإن مشاركة هذه المعلومات قد تثير الحسد أو تخلق توقعات غير واقعية.

من ناحية أخرى، إذا كنت تواجه صعوبات مالية، فإن مشاركة هذه المعلومات قد تجعلك هدفًا لنصائح أو أحكام غير مرغوب فيها.

إن وضعك المالي هو مسألة شخصية، ويجب التعامل معه بحذر ولباقة. هل تناقشه مع مستشار مالي؟ بالتأكيد. هل تتحدث عنه بشكل عرضي مع معارفك؟ ربما لا.

لا يحدد المال قيمتك أو قيمتك كشخص. حافظ على خصوصية أمورك المالية للحفاظ على علاقات وتفاعلات صحية.

10ـ اختياراتك الشخصية في الحياة

في نهاية المطاف، حياتك ملك لك لتعيشها، والاختيارات التي تتخذها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تشكل رحلتك وتحدد هويتك. وهذه الاختيارات، سواء كانت اختيار البقاء عازبًا، أو عدم إنجاب الأطفال، أو اتباع مسار مهني غير تقليدي، هي اختيارك ولا تحتاج إلى مصادقة من الآخرين.

إن مشاركة هذه الاختيارات الشخصية مع الجميع قد تجعلهم في بعض الأحيان عرضة للنقد أو النصيحة غير المرغوب فيها. وقد يحاول الناس التأثير عليك أو التشكيك في قراراتك بناءً على معتقداتهم وتجاربهم.

لا بأس دائمًا من طلب النصيحة عندما تكون غير متأكد، ولكن تذكر أن القرار النهائي لك. اختياراتك الشخصية في الحياة هي مجرد اختيارات شخصية. إنها جزء لا يتجزأ من هويتك ويجب احترامها على هذا النحو.

الحدود مهمة

إن علم النفس وراء الاحتفاظ بجوانب معينة من حياتك لنفسك يتعلق في الأساس بالحدود – وهذه الحدود شخصية للغاية وتختلف من فرد إلى آخر.

لا تتعلق هذه الحدود بالاختباء أو التكتم، بل تتعلق بالحفاظ على التوازن الصحي بين الانفتاح والخصوصية، وبين المشاركة والحفاظ على الذات.

يتمتع كل منا بالقدرة على تحديد الأجزاء من حياتنا التي نشاركها مع العالم والأجزاء التي نحتفظ بها لأنفسنا. ويعتمد هذا القرار على عوامل مختلفة بما في ذلك شخصيتنا وخبراتنا وعلاقاتنا وخلفيتنا الثقافية.

على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بتقدير ذاتي مرتفع يميلون إلى الكشف عن المزيد من المعلومات عن أنفسهم. ومع ذلك، فإن كون هذا الكشف مفيدًا أو ضارًا يعتمد على السياق والمتلقي لهذه المعلومات.

ومن خلال فهم هذه الجوانب والانتباه إلى ما نشاركه ولماذا، يمكننا أن ننشئ علاقات أكثر صحة، سواء مع أنفسنا أو مع الآخرين.

إن هذه الرحلة نحو الوعي الذاتي والنمو الذاتي هي رحلة شخصية. لذا تذكر أنه لا بأس من الاحتفاظ ببعض الأشياء لنفسك. ففي النهاية، بعض الكنوز يجب أن تبقى قريبة من القلب.