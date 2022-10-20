على إثر انفجارات الغاز.. وزارة الطاقة توجه نداء للمواطنين

دعت وزارة الطاقة والمناجم، في بيان لها، المواطنين إلى توخي الحذر وصيانة أجهزتهم لتفادي الاستعمال السيء للغاز، وذلك على إثر سلسلة الحوادث المأساوية للانفجارات الناتجة عن الغاز.

وجاء في البيان الوزارة “لاتزال تسجل سلسلة من الحوادث المأساوية للانفجارات الناتجة عن الغاز على غرار تلك المسجلة في الآونة الأخيرة، على مستوى كل من ولايات سطيف والبليدة والمنيعة، والتي خلفت أضرارا بشرية ومادية. وعلى إثر هذا، فإن الوزارة توصي جميع المواطنين بتوخي الحذر والعمل على صيانة أجهزتهم وضرورة الكشف الدوري عن صلاحية الأنابيب الناقلة للغاز ولاسيما مع بداية الموسم الشتوي والتهوية اليومية للمساكن، والالتزام بالنصائح والارشادات لتفادي الاستعمال السيء للغاز وتفادي الاختناقات بغاز أحادي الكربون”.

وأوضحت الوزارة أنه، و في إطار العمل الوقائي من مخاطر الاستعمال السيئ للغاز بكل أنواعه، يقوم مجمع سونلغاز، وبصفة دورية، بإطلاق العديد من الحملات التحسيسية حول المخاطر التي يتسبب فيها الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي وضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأخطار الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون وتسربات الغاز وطرق الوقاية من الاختناق، من أجل نشر ثقافة أمنية وقائية لدى المواطنين ولاسيما خلال الموسم الشتوي الذي يكثر فيه استعمال غاز المدينة.

كما ذكر نفس المصدر، بأن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها “نفطال”، بادرت بدورها بإطلاق العديد من الحملات الوطنية التحسيسية حول الاستعمال الأمثل لوقود غاز البترول المميع “سيرغاز” وسبل الحد من مخاطره لفائدة سائقي السيارات.

وأضاف البيان بهذا الخصوص أن هذه الحملات شهدت مشاركة ممثلين عن عدة جمعيات وطنية لحماية المستهلك والسلامة المرورية والأمن عبر الطرقات، وكذا بغية تنبيه المستعملين إلى بعض الأخطار التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ لهذه المادة وعدم احترام الاجراءات الوقائية وتقديم شروحات وعروض حول كيفية استعمال “سيرغاز” وصيانة التجهيزات الخاصة به.

وفاة طفل وإصابة 9 أشخاص في انفجارين للغاز بسطيف وبوفاريك

سجلت كل من ولايتي البليدة وسطيف صبيحة الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، انفجارا للغاز مما خلف وفاة طفل وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان للحماية فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة بوفاريك بالتدعيم من الوحدة الرئيسة للحماية المدنية لولاية البليدة على الساعة 6 و53د من أجل حادث انفجار لغاز المدينة بعمارة R+4 بحي البساتين.

وأوضح المصدر ذاته أن الانفجار خلف 7ضحايا منهم أربعة تعرضوا لحروق من الدرجة الثالثة، بينما أصيب الآخرون باصابات متفاونة الخطورة حيث تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

كما تسبب الحادث في تسجيل خسائر مادية معتبرة. يضيف المصدر ذاته.

أما بولاية سطيف فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بابور صبيحة الثلاثاء على الساعة 08 و24 دقيقة مدعمة بفرق أخرى من وحدة عين الكبيرة وسطيف لحادث انفجار غاز في منزل فردي ريفي بقرية الضعفة بلدية بابور شمال سطيف،

وتسبب الانفجار حسب الحماية في انهيار كلي للبناية المتكونة من طابق أرضي، مما خلف وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي عامين تم انتشاله من تحت الأنقاض، وإصابة الأم وابتها بحروق بدرجات متفاوتة.