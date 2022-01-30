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جواهر

على خطى رونالدو.. محرز يحتفل بعيد ميلاد تايلور في دبي

جواهر الشروق
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على خطى رونالدو.. محرز يحتفل بعيد ميلاد تايلور في دبي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بصور احتفال النجم الجزائري رياض محرز بعيد ميلاد زوجته تايلور وارد في دبي، على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد شهدت مدينة دبي احتفال عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد بعيد ميلادها الـ24 الموافق لـ 28 جانفي في أجواء عائلية ممتعة، حيث ظهرت متألقة باللون الأسود.

وفي الوقت الذي عبر نشطاء عن إعجابهم برومانسية اللاعبين وحرصهم على توثيق اللحظات العائلية بطرق مبتكرة، تساءل آخرون عن سر الاحتفال في دبي واللون الأسود الذي ترتديه الزوجات.

يذكر أن صور احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد رفيقته جورجينا رودريغز، بعيد ميلادها الـ 28 بدبي أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي أيضا، حيث ظهرت هي الأخرى مرتدية فستانا أسودا.

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التعليقات
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  • من بلادي

    لماذا اختار دبي ولم يختار بلده الجزائر بلد المناظر الخلابة والشعب المضياف والشمس الساطعة والجبال الشامخة والصحراء التي تسر الأنضار والفنادق الفاخمة والمطارات العجيبة والطرقات السيارة .................. وما خفي أعظم

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