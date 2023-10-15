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رياضة

عمدة نيس يخيّر عطال بين الاعتذار أو الطرد!

عمر سلامي
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عمدة نيس يخيّر عطال بين الاعتذار أو الطرد!
أرشيف
يوسف عطال

هدّد عمدة نيس الفرنسية كريستيان إستروزي، الدولي الجزائري يوسف عطال بالطرد من نادي نيس، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وفي تغريدة له على منصة “إكس”، كتب عمدة نيس: “إذا لم يقدم يوسف عطال اعتذاره وتوضيحاته بشأن دعم فلسطين، ولم يقم بإدانة الحركة “الإرهابية” حماس، فلا مكان له في نادينا بعد الآن”.

وعبّر لاعب نادي نيس يوسف عطال، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من حرب إبادة من طرف الكيان الصهيوني، حيث نشر على حسابه عبر “انستغرام” صورة له، وهو يتوشح الكوفية الفلسطينية، وأرفقها بعبارة ” الحرية لفلسطين”.

ومعروف عن عمدة نيس اليميني كريستيان إستروزي مساندته للكيان الصهيوني، وهو الذي يعتبر إسرائيل البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة.

وعبّر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن مساندتهم ليوسف عطال، خاصة وأنه يتعرض لحملة إعلامية قذرة في فرنسا، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

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