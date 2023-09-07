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رياضة

عمروش: فضل الجزائر كبير ولا أنكره

علي بهلولي
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عمروش: فضل الجزائر كبير ولا أنكره
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عادل عمروش

توجّه المدرب عادل عمروش بِتشكّراته إلى الدولة الجزائرية، بعد أن حقّق إنجاز تأهيل منتخب تنزانيا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتعادل منتخب تنزانيا سلبا مع “الخضر” بِملعب عنابة، في اختتام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وهو ما صبّ في مصلحة لاعبي المدرب عمروش، وافتكّوا تأشيرة حضور المحفل الإيفواري.

وقال المدرب عمروش – إبن بلدية القبّة – إنّه مُمتنّ للدولة الجزائرية، على اعتبار أنّه تكوّن وتخرّخ من المعاهد الرياضية لِبلده.

وأضاف أن تأهيل منتخب تنزانيا إلى أكبر تظاهرة كروية في القارّة السّمراء، سيرفع من أسهم التقنيين الجزائريين (الفيديو).

وظهر عمروش بعد نهاية المباراة، وهو يطوف حول أرجاء الملعب، مُتوشّحا العلم الجزائري.

ويُدرب منتخب تنزانيا تقنيون جزائريون وهم: المدرب الرئيس عادل عمروش، ومساعداه فؤاد بوعلي والأخضر عجالي، ومدرب الحرّاس محمد رضا عاصمي.

وكان منتخب تنزانيا قد غاب عن “كان” الكاميرون 2022، بينما سبق للتقني عادل عمروش تدريب فرق البورندي وليبيا وكينيا وبوتسوانا، لكنّه لم يتذوّق حلاوة التأهّل. قبل أن يبتسم له الحظّ في التجربة الخامسة مع منتخب تنزانيا.

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