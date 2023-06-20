عملاق أوروبي يُريد انتداب قادري

فضلا عن فريق بلغ النّهائي القارّي

يبقى اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري مطلوبا، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسّط الميدان الهجومي قادري (22 سنة) مع نادي كورتري البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2026.

ويرغب ناديا أجاكس أمستردام الهولندي وبروج البلجيكي في الاستفادة من خدمات قادري، انطلاقا من هذه الصّائفة.

ويُحظى فريق أجاكس أمستردام بِمكانة مرموقة في السّاحة الأوروبية، حيث أحرز 9 تتويجات قارّية، بينها 4 كؤوس في رابطة الأبطال الأوروبية بِصيغتَيها القديمة والجديدة. بينما بلغ نادي بروج النهائي القارّي مرّتَين، وذلك في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي، بِالنّمط القديم.

وجمعا الناديان معلومات قيّمة عن قادري، على أمل انتدابه في سوق التحويلات الصّيفية الحالية. يقول الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري في تغريدة له عبر منصّة “تويتر”، نشرها مساء الثلاثاء.

ووفقا للمصدر، فإن ترك قادري لِفريق كورتري هذه الصّائفة جدّ وارد، وأن إدارة النادي البلجيكي لن تُسرّح الدولي الجزائري بِأقلّ من 3 ملايين أورو.

وسيُشارك فريق أجاكس أمستردام في منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2023-2024، بعدما تموقع ثالثا في لائحة ترتيب بطولة هولندا للموسم المُنقضي. بينما سيلعب نادي بروج في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما شغل المركز الرّابع في مرحلة الامتياز لِبطولة بلجيكا طبعة 2022-2023.