عملاق إسباني يُخطّط لِانتداب بن سبعيني

يُراقب عملاق إسباني لِكرة القدم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، على أمل انتدابه.

وتنقضي مدّة عقد المدافع بن سبعيني (27 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في الصيف المقبل.

وتُبدي إدارة نادي أتليتيكو مدريد تحمّسا للاستفادة من خدمات لاعب الخطّ الخلفي لـ “الخضر”، كما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية، الأربعاء. التي أضافت أن الصفقة قد تُبرم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق لِبن سبعيني ممارسة كرة القدم في أندية جزائرية وبلجيكية وفرنسية وألمانية.

وبِخصوص نادي الأتليتيكو الإسباني، فقد حاز 3 ألقاب للدوري الأوروبي أعوام 2010 و2012 و2018، ومثلها في الكأس الأوروبية الممتازة وفي السنوات ذاتها، و11 لقب منافسة “الليغا”، فضلا عن تتويجات أخرى.

أمّا موقع فوت ميركاتو” الفرنسي، وفي تقرير له نشره، الأربعاء، فذكر أن رامي بن سبعيني مطلوب أيضا لدى أندية إنجليزية وإسبانية وإيطالية، لكنّه لم يكشف عن أسمائها.