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رياضة

عملاق إنجليزي يخطط للظفر بخدمات بن ناصر

عمر سلامي
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عملاق إنجليزي يخطط للظفر بخدمات بن ناصر
ح.م
إسماعيل بن ناصر

يتواجد الدولي الجزائري، لاعب ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر ضمن اهتمامات نادي أرسنال الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا صن” نقلا عن تقارير صحفية إيطالية، أن آرسنال قد يحاول إغراء ميلان بالتخلي عن اللاعب الجزائري، في صفقة مبادلة، ينتقل على إثرها المهاجم فولارين بالوغون إلى الميلان.

وسبق لبن ناصر أن لعب في أرسنال بين عامي 2015 و2017، قادماً من فريق آرل أفينيون الفرنسي، ولكنه ظهر في مناسبة واحدة مع الفريق الأول، كانت ضد شيفيلد وينزداي في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغادر بن ناصر نادي أرسنال صوب فريق إمبولي الإيطالي، قبل أن يثير اهتمام نادي ميلان، الذي انتقل إليه في 2019.

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