عملاق إيطالي على بورصة ميلانو يدخل إنتاج الحبوب بالجزائر

"بونيفيكي فيراريزي" تحصل على عقد امتياز بالجنوب

حصلت شركة إيطالية كبرى لإنتاج الحبوب وخصوصا القمح الصلب، مدرجة في بورصة ميلانو، على عقد امتياز نهائي بالجزائر، لاستغلال 900 هكتار بالجنوب في إطار اتفاق سابق بين قيادتي البلدين على دعم هذه الشعبة ورفع إنتاجها محليا.

في هذا السياق، أفاد بيان لشركة بونيفيكي فيراريزي-Bonifiche Ferraresi” الثلاثاء، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، بأن رئيسها التنفيذي فيديريكو فيكيوني، قد وقع على اتفاقيات نهائية (ملزمة) تسمح للشركة بالحصول على امتياز زراعي بالجزائر، مشيرا إلى أن العملية تتيح استكمال مسار منح الأراضي الموجهة للزراعة بالجنوب من طرف الحكومة الجزائرية، التي خصصت 900 هكتار للعملية.

وذكر المصدر أن شركة مختلطة جزائرية إيطالية تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض، عبر شريك محلي جزائري يتمثل في، بن معلم عماد بن حسين (Copre Sud)، وستكون الأغلبية بها لصالح الطرف الإيطالي بونيفيكي فيراريزي.

ووصف البيان إطلاق فرع للشركة بالجزائر على أنه يمثل خطوة إضافية للمجموعة نحو تنفيذ مشاريع تنمية دولية وخصوصا بمنطقة شمال إفريقيا، ستعتمد على الخبرة والمعرفة والكفاءات التي تحوزها الشركة، وأيضا بدعم من الشركاء المحليين.

واعتبرت الشركة إطلاق فرعها بالجزائر “خطوة أساسية لتفعيل مشاريع على الأراضي الجزائرية، من خلال توفير أسس تواجد مستدام ومربح في هذا البلد”، مشيرة إلى أن التوقيع على إطلاق الفرع جاء على هامش زيارة وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي فرانتشيسكو لولوبريجيدا إلى الجزائر (زيارة الاثنين).

وشددت الشركة الإيطالية المدرجة في بورصة ميلانو للتعاملات المالية على أنها ستلتزم بتوفير ظروف الإنتاج والعمل والمعيشة للساكنة القريبة منها، مشيرة إلى أن هذا الفصل الجديد للشركة بالجزائر سيمثل لا محال مصداقية دولية كبيرة لها.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، اتفقا خلال زيارة الأخير إلى الجزائر شهر أفريل 2022، على أن تسهم إيطاليا في زيادة الاستثمار المباشرة بالجزائر في عدة قطاعات بينها زيادة إنتاج القمح والصناعات الغذائية.

وعلى هامش زيارة فرانتشيسكو لولوبريجيدا إلى الجزائر، الاثنين، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، بأن الطرف الجزائري يريد أن ينتقل البلدان في أقرب الآجال إلى مرحلة تنفيذية لخطة العمل المسطرة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه بحث مع الضيف الإيطالي سبل تطوير البرامج الثنائية فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والتحويلية.

من جانبه، اعتبر فرانتشيسكو لولوبريجيدا أن بين البلدين فرصا كبيرة للتعاون في المجال الفلاحي والصناعات التحويلية، وعبر الوزير الإيطالي عن استعداد روما للعمل معا لوضع ما تحوزه من معارف وأدوات وتكنولوجيات في خدمة الجزائر من أجل تحقيق نمو مشترك لكلا البلدين، مؤكدا أنه ستكون للطرف الإيطالي والجزائري في قادم الشهور الفرصة لتفعيل ما تم التباحث بشأنه وجعله عمليا على أرض الواقع.

وتعتبر المجموعة المدرجة في بورصة ميلانو شركة ذات أسهم وتنشط عبر فروعها خصوصا في مجال اختيار البذور ومعالجتها وتسويقها، وامتلاك الأراضي الزراعية والإنتاج بها وفروع أخرى لتحويل وتسويق مختلف المونتاج الفلاحية.