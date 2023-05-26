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الجزائر

عملية إدماج حاملي الشهادات.. هذا ما أكده وزير العمل

الشروق أونلاين
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عملية إدماج حاملي الشهادات.. هذا ما أكده وزير العمل
ح.م
وزير العمل خلال رده على أسئلة النواب

أكد وزير العمل ، فيصل بن طالب، الخميس، أن الإنتهاء من عملية إدماج حاملي الشهادات سيكون قبل نهاية سنة 2023 وفقا للرزنامة المسطرة لهذا الغرض.

وأوضح بن طالب، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن “عملية إدماج حاملي الشهادات تشرف على نهايتها وفق الرزنامة المسطرة، وذلك قبل نهاية سنة 2023”.

وأشار إلى “الانتهاء من عملية تحويل جميع عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المستوفاة للشروط القانونية”، مضيفا أن “أزيد من مليوني شاب استفادوا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني”.

وخلال رده عن سؤال حول توظيف الأجانب في الجزائر، أفاد الوزير أن “عدد العمال الأجانب في الجزائر بلغ 1558 إلى غاية 31 مارس الماضي”.

وأوضح الوزير أن “اللجوء إلى الخبرة الأجنبية يكون عند الاحتياج الفعلي للشركات الأجنبية لها مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية”.

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