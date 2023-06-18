عمورة.. القصير “المكير”!

خاض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة عصر الأحد، أفضل مباراة له في صفوف “الخضر”.

وصنع المُهاجم عمورة فوز المنتخب الوطني على المُضيّف الأوغندي، بِهدفَين كشفا عن قدرات فنية فائقة يحوزها ابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل).

وبرهن عمورة في الهدف الأوّل على أنه يمتلك حاسّة حادّة للتهديف، حيث بقي على مقربة من الحارس الأوغندي جمال ماغولا، ولمّا أخطأ عاقبه بِهزّ الشباك.

وفي الهدف الثاني، صارع عمورة الخشونة والقوة البدنية للأوغندين، وتغلّب عليهم بِنقل الكرة إلى منطقة العمليات، ثم وَخَزَ المُنافس بِكبرياء.

وساعد قصرُ القامة والنّحافة اللاعبَ عمورة على التحرّك بِسرعة، ومراوغة المنافسين، وتسجيل الأهداف.

وبِاحتساب مواجهة أوغندا، لعب محمد الأمين عمورة 12 مباراة دولية منذ أكتوبر 2021. وسجّل 3 أهداف.

واللافت أن مباراة أوغندا هي اللقاء الأوّل الذي يخوضه عمورة أساسيا، كما أن أهدافه كلّها أمضاها خارج القواعد، حيث وقّع من قبل هدفَين ضد المُضيّف التنزاني والمنافس الإيراني بِقطر.

أمّا على مستوى الأندية، فما زال محمد الأمين عمورة (23 سنة) يرتبط مع نادي لوغانو السويسري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.