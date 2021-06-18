عمورة حام حول رقم قياسي عمره نصف قرن

حام اللاعب الدولي الجزائري الفتيّ والواعد محمد الأمين عمورة حول رقم قياسي، عمره نصف قرن.

وسجّل محمد الأمين عمورة رباعية لِمصلحة المنتخب الوطني المحلي، في مقابلته الودّية أمام المنافس الليبيري مساء الخميس، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

وكاد مهاجم وفاق سطيف يُعادل رقم سلفه نصر الدين أكلي، الذي سجّل سداسية في مباراة ودّية أمام اليمن عام 1973، انتهت لِمصلحة “الخضر” بِنتيجة عريضة وساحقة (15-1). وهو أكبر انتصار دولي للمنتخب الوطني.

وكان عدّة لاعبين دوليين جزائريين قد سجّلوا ثلاثية في مباراة واحدة، بينهم المهاجم تاج بن صاولة في مرمى المغرب بِالدار البيضاء عام 1979، وساهم في فوز عريض وساحق لـ “محاربي الصحراء” بِنتيجة (1-5)، في إطار تصفيات أولمبياد موسكو 1980 (كانت مسابقة كرة القدم تُلعب بِفريق الأكابر وليس الآمال، كما هو شأن الصيغة الحالية).

ولم يسبق لِابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) – البالغ من العمر 21 سنة – اللّعب في صفوف المنتخب الوطني، وما إن أُتيحت له الفرصة حتى فجّر مواهبه.

ولا يُستبعد أن تتهافت الأندية الأوروبية على محمد الأمين عمورة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليس بِسبب عروضه الفنية الرّاقية مع محليي “الخضر” فقط، بل وأيضا في البطولة، حيث سجّل مهاجم وفاق سطيف 13 هدفا، متموقعا ثانيا في لائحة الهدّافين. كما يُرشّح عمورة لِحجز مكان له في ساحة “محاربي الصحراء” خلال انطلاق تصفيات المونديال أواخر أوت المقبل، خاصة وأن الناخب الوطني جمال بلماضي تابع مواجهة ليبيريا في المدرجات.