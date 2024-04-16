عمورة… حان وقت تطوير الموهبة في دوريات كبيرة

واست هام الإنجليزي أبرز المهتمين بخدماته

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، عن وجود اسم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة ضمن دائرة اهتمامات أندية كثيرة في أوروبا، وخاصة في “البريمرليغ”، نظير المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة ناديه سانت جيلواز البلجيكي، منذ بداية الموسم.

وكشف الصحفي التركي في قنوات “إي أس بي أن”، أكرم كونور، المتخصص في انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن نادي واست هام سيقدم عرضا رسميا لنادي سانت جيلواز البلجيكي من أجل الظفر بخدمات المهاجم الجزائري السريع، في الميركاتو الصيفي القادم، من أجل تدعيم صفوف هجوم نادي “المطارق”، رغم أن كلاما كثيرا قيل في الميركاتو الشتوي السابق، عن رغبة نادي برايتون في ضم مهاجم الخضر، غير أنها بقيت في دائرة الإعجاب بخدماته.

ورغم أن اللاعب السابق للوفاق، وهداف سانت جيلواز، يقدم مستويات كبيرة، إلا أن الدولي الجزائري لن يجد هامشا كبيرا للتطور في الدوري البلجيكي، بالنظر لمحدودية المستوى في هذه البطولة مقارنة بدوريات أخرى، خاصة وأنه أصبح يجد سهولة كبيرة في اختراق دفاعات الخصوم في الدوري المحلي، ما يجعله أمام حتمية المغادرة نحو إحدى البطولات الخمسة الكبرى، من أجل صقل موهبته أكثر فأكثر، ورفع مستواه، وهو ما سيعود بالفائدة على هجوم المنتخب الوطني في قادم المواعيد.

اختيار عمورة للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة واست هام أو أي ناد آخر، سيمنح الفرصة لصاحب القامة القصيرة، لاكتشاف مستوى آخر بالنظر لقيمة المنافسين، وقوة دفاعات الإنجليز مقارنة بالدوري البلجيكي، ما سيجعله يعمل كثيرا على الجانب البدني والذهني، والتركيز في المواجهات، وهو ما ينقصه بعيدا عن إمكانياته التي يتمتع بها وحسه التهديفي الكبير داخل منطقة العمليات، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها، وهي ميزة لا يتمتع بها كثير من اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

ولعل اختيار واست هام في الفترة المقبلة، سيكون له أثر إيجابي في مستقبل أمين عمورة، بالنظر لنظام لعب الفريق، الذي يعتمد على السرعة في اللعب، بالإضافة إلى البيئة في نادي العاصمة، التي تساعد على التألق، وغياب ضغط الألقاب، ما سيسمح له العمل في هدوء، وتطوير إمكانياته الكبيرة، التي ستجعله من بين الأفضل في المستقبل، إن تعامل بشكل جيد مع مشواره ونال الفرصة للبرهنة على إمكانياته.

يذكر، أن العديد من التقارير السابقة، شبهت عمورة بمهاجم ليفربول محمد صلاح، بالنظر لنقاط التشابه بين الثنائي، على غرار السرعة وقصر القامة، ما جعل بعض وسائل الإعلام تفتح باب انتقال ابن مدينة جيجل إلى نادي ليفربول، رغم صعوبة الانتقال، بالنظر لنقص خبرة الجزائري، وقيمة أهداف “الأنفيلد”، محليا أو على المستوى الأوروبي، ما يتطلب لاعبين بأكثر خبرة وقوة، ليبقى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في حد ذاته، طفرة نوعية للمهاجم الجزائري، وخطوة كبيرة نحو التألق والتعلم أكثر فأكثر، بعدما وصل للتأكيد على علو كعبه من الدوري البلجيكي الممتاز.

سانت جيلواز يحدد سعر التخلي عن عمورة

في سياق متصل، حدد نادي رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي سعر نجمه الجزائري محمد الأمين عمورة، الذي تضاعفت قيمته السوقية أربع مرات، وأصبحت تساوي 16 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت” دائمًا.

وبحسب موقع “فوت نيوز” البلجيكي، فإن نادي سانت جيلواز يطلب أكثر من 20 مليون يورو للتنازل عن خدمات عمورة لفائدة أحد الفرق المهتمة به خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار المصدر إلى أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي موجود في مقدمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي الجزائري، ويستعد لتجهيز عرض من أجل الحصول على خدماته، في حين كشف موقع “لاغازيت دي فوناك” الجزائري الناطق بالفرنسية بأن الفريق الإنجليزي قدم أول عرض بقيمة 15 مليون يورو لحسم صفقة مهاجم نادي وفاق سطيف السابق.

ولا يعد وست هام هو الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات عمورة، حيث يوجد تحت مجهر العديد من الفرق في “البريميرليغ”، أبرزها توتنهام هوتسبير وبرايتون وولفرهامبتون وحتى أرسنال وفقًا للموقع الجزائري.

للإشارة، فإن حصيلة عمورة مع ناديه رويال يونيون سانت جيلواز خلال الموسم الجاري وصلت لـ 21 هدفًا بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة في 37 مباراة لعبها ضمن جميع البطولات.