عمورة.. خجول ويتحدّث بِالعربية لكنّه أشبه بِالصّاروخ!

الدولي الجزائري في أعين مدربه وزميل له

عمورة يتوسّط زملاءه أثناء الاحتفال بِالفوز على نادي سيركل بروج.

قدّم مدرب فريق سان جيلواز البلجيكي ألكسندر بليسين ولاعبه شارل فانهوت انطباعات، بِشأن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.

وكان نجم المهاجم عمورة قد سطع، بِتسجيله ثلاثة أهداف ما بين الخميس والأحد الماضيَين.

وقال المدرب ألكسندر بليسين عن الدولي الجزائري: “مباراة سيركل بروج بدت وكأنّها مُخصّصة لِعمورة. كانت هناك مساحة استغلّها عمورة لِإبراز سرعته وجودته”.

وأضاف التقني الألماني في تصريحات نشرتها صحيفة “فالفوت” البلجيكية، الإثنين: “عمورة خجول ومُتحفّظ داخل غرف حفظ الملابس. يتكلّم قليلا بِالفرنسية وكثيرا بِالعربية. إنّه مُتحمّس ومُتشوّق للتعلّم أكثر في عالم الكرة الاحترافية”.

أمّا متوسّط الميدان شارل فانهوت، فقال عن عمورة: “إنّه صاروخ. أعتقد أنه سيذهب بعيدا في المجال الرياضي، لِأنّه بدأ يتلمّس الطريق”.

وتنتظر محمد الأمين عمورة وفريقه سان جيلواز البلجيكي مباراة رسمية أخرى، أمام المُضيّف نادي مولينبيك مساء الخميس المقبل. لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة البلجيكية.