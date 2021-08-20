عمورة سيرسّم انتقاله إلى “لوغانو” السويسري الأسبوع المقبل

أكد المدير العام لفريق وفاق سطيف فهد حلفاية، أن مهاجم الفرق محمد أمين عمورة، ستنقل الأسبوع المقبل لترسيم انضمامه إلى نادي “لوغانو ” السويسري.

وأضاف حلفاية أن اللاعب الآن بصدد القيام بإجراءات الحصول على تأشيرة دخول الأراضي السويسرية، من أجل ترسيم انتقاله إلى نادي لوغانو، وخوض أول تجربة احترافية في مشواره.

ويعد عمورة من بين الركائز التي غادرت وفاق سطيف، بعد كل من غشة الذي يلعب حاليا مع أنتاليا سبور التركي، وبكاكشي الذي انتقل إلى إتحاد العاصمة، والمهاجم سعدي الذي رسّم التحاقه مؤخرا بشبيبة الساورة..

هذا وفي سياق حديثه للقناة الإذاعية الأولى، عن الرابطة المحترفة الأولى، قال حلفاية أن حظوظ وفاق سطيف في خطف اللقب من بلوزداد تبقى ضئيلة جدا قبل جولتين على اختتام الموسم الكروي.

وأضاف المدير العام لوفاق سطيف، أن المدرب الكوكي، سيمنح لاعبيه حوالي 5 أيام راحة، بعد نهاية الموسم، قبل الدخول في تربص تحضيري تحسبا لأول مباراة في رابطة أبطال إفريقيا.