عمّورة يتصدّر لائحة اللاعبين الذين ارتفعت قيمهم المالية

تنهمر الأخبار السارّة هذه الأيّام على اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة، مهاجم نادي سان جيلواز البلجيكي.

وكان عمّورة (23 سنة) قد انضمّ إلى نادي سان جيلواز في منتصف أوت الماضي، لِمدّة أربعة مواسم.

وفي أحدث تقرير نشره الموقع الألماني “ترانسفر ماركت”، فإن عمّورة أفضل لاعب في بطولة بلجيكا منذ انطلاقة الموسم الحالي. وأضاف أن الدولي الجزائري اكتشاف جديد في ساحة هذه المنافسة.

واستدلّ المصدر بِبعض المّعطيات، بينها أن عمّورة يتصدّر قائمة لاعبي بطولة بلجيكا الذين ارتفعت قيمهم في سوق الانتقالات، منذ انطلاق الموسم الحالي.

وارتفعت القيمة المالية لِعمّورة بِمبلغ 5.5 مليون أورو، وأمسى يملك رقم 10 ملايين أورو في بورصة سوق الانتقالات.

وتألّق محمد الأمين عمّورة منذ أواخر جويلية الماضي، بِتسجيل 16 هدفا، وتوزيع تمريرتَين حاسمتَين. في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، وبِاحتساب انطلاقة الموسم مع نادي لوغانو السويسري. فضلا عن هدفَين (18 في المجموع) مع المنتخب الوطني، سجّلهما أمام جزر الرّأس الأخضر في أكتوبر المُنصرم، والموزمبيق في نوفمبر الماضي.