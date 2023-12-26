عمّورة يكشف عن وجهته المُفضّلة

كشف اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة عن وجهته المُفضّلة في المستقبل القريب.

وما زال المهاجم عمّورة (23 سنة) يرتبط مع نادي سان جيلواز البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقال مهاجم “الخضر” إنه يحلم بِالانتقال إلى البطولة الإنجليزية، مُشيرا إلى أنه كان منذ صغره يُشاهد في التلفزيون مقابلات هذه المنافسة.

وأضاف عمّورة أن الأجواء التي تسود مقابلات “البريمرليغ” استثنائية، ولا توجد في بطولات أخرى.

ووفقا لِجريدة “7 سور 7” البلجيكية، وفي مقابلة صحفية أجرتها معه ونشرت تفاصيلها، الثلاثاء. فإن عمّورة مُرشّح بِقوّة لِتغيير الأجواء، لكن في سوق الانتقالات الصّيفية المقبلة.

وعن إمكانية نيله لقب هدّاف البطولة البلجيكية نسخة 2023-2024، قال عمّورة إنه يطمح إلى التتويج بِالحذاء الذّهبي، لكن استطرد وأبدى تواضعا، لمّا قال إنه يوجد لاعبان بينهما زميل له في فريق سان جيلواز أحقّ بِهذه الجائزة.

ويملك عمّورة 13 هدفا في البطولة البلجيكية، مُتموقعا في المركز الثاني، ومُتخلّفا بِفارق هدفَين عن صاحب الرّتبة الأولى.

وأدرج محمد الأمين عمّورة أسطورة الكرة زين الدين زيدان في صدارة اللاعبين التاريخيين، الذين يُعجَب بِأدائهم وفنّياتهم وأسلوبهم فوق المُستطيل الأخضر.