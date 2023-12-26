-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عمّورة يكشف عن وجهته المُفضّلة

الشروق الرياضي
  • 390
  • 0
عمّورة يكشف عن وجهته المُفضّلة
ح.م

كشف اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة عن وجهته المُفضّلة في المستقبل القريب.

وما زال المهاجم عمّورة (23 سنة) يرتبط مع نادي سان جيلواز البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقال مهاجم “الخضر” إنه يحلم بِالانتقال إلى البطولة الإنجليزية، مُشيرا إلى أنه كان منذ صغره يُشاهد في التلفزيون مقابلات هذه المنافسة.

وأضاف عمّورة أن الأجواء التي تسود مقابلات “البريمرليغ” استثنائية، ولا توجد في بطولات أخرى.

ووفقا لِجريدة “7 سور 7” البلجيكية، وفي مقابلة صحفية أجرتها معه ونشرت تفاصيلها، الثلاثاء. فإن عمّورة مُرشّح بِقوّة لِتغيير الأجواء، لكن في سوق الانتقالات الصّيفية المقبلة.

وعن إمكانية نيله لقب هدّاف البطولة البلجيكية نسخة 2023-2024، قال عمّورة إنه يطمح إلى التتويج بِالحذاء الذّهبي، لكن استطرد وأبدى تواضعا، لمّا قال إنه يوجد لاعبان بينهما زميل له في فريق سان جيلواز أحقّ بِهذه الجائزة.

ويملك عمّورة 13 هدفا في البطولة البلجيكية، مُتموقعا في المركز الثاني، ومُتخلّفا بِفارق هدفَين عن صاحب الرّتبة الأولى.

وأدرج محمد الأمين عمّورة أسطورة الكرة زين الدين زيدان في صدارة اللاعبين التاريخيين، الذين يُعجَب بِأدائهم وفنّياتهم وأسلوبهم فوق المُستطيل الأخضر.

مقالات ذات صلة
قدوم بن سبعيني وبونجاح

قدوم بن سبعيني وبونجاح

شتي يثبت مكانته الأساسية مع الوداد البيضاوي

شتي يثبت مكانته الأساسية مع الوداد البيضاوي

زميل سابق لِمحرز: ما يُعانيه النّجوم في عزلتهم أمر فظيع

زميل سابق لِمحرز: ما يُعانيه النّجوم في عزلتهم أمر فظيع

”دورة رباعية بالجزائر تحت رعاية “الفيفا” شهر مارس 2024”

”دورة رباعية بالجزائر تحت رعاية “الفيفا” شهر مارس 2024”

خمس مقابلات بِمُدرّجات شاغرة

خمس مقابلات بِمُدرّجات شاغرة

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غرداية

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غرداية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد