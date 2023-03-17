عنابة: مجلس القضاء ينشر تفاصيل مهاجمة 60 شخصا لمقر الشرطة

أعلن مجلس قضاء عنابة عن إيداع 60 شخصا الحبس المؤقت بعد اقتحامهم لمقر الأمن الحضري مخلفين أضرار جسمانية ومادية.

وحسب بيان لمجلس قضاء عنابة فإن وقائع القضية تعود إلى يوم 9 مارس الجاري، أين تلقت مصالح الأمن الحضري بسيدي سالم نداء مفاده تعرض امرأة للإحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض، من طرف زوجها المدعو (ب.ف)، لتتدخل في الحين لوضع حدً لذلك.

وبعد ساعة من الواقعة، تعرض مقر الأمن الحضري لمحاولة اقتحام من طرف مجموعة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية يقودهم زوج الضحية المذكور.

وأسفر الهجوم، حسب مجلس القضاء في إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة.

وعليه تم تقديم المشتبه فيهم وعددهم 60 شخصا يوم 15 مارس 2023 وإحالتهم على المحكمة طبقا لإجراءات المثول الفوري.

وسيتابع المتهمون بجنح عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة و التهديد، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، الاشتراك في المشاجرة و العصيان واجتماع لعصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح والتحطيم العمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح.

وقد أمرت المحكمة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت وتأجيل الجلسة ليوم 22 مارس 2023. تؤكد ذات الهيئة.