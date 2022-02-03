عنتر يحي: بلايلي رائع في كلّ شيء إلّا في نقطة واحدة

تحدّث القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحي، عن صفقة انتقال يوسف بلايلي إلى فريق براست الفرنسي.

وسبق لِصانع الألعاب يوسف بلايلي (29 سنة) أن زامل المدافع عنتر يحي (39 سنة)، في نادي الترجي التونسي عام 2013.

وقال عنتر يحي: “استلم يوسف بلايلي عروضا جدّ مُغرية ماليا قدّمتها له أندية خليجية، ولكنّه تنازل وفضّل فريق براست، حتى يكون جديرا بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري”.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح مُؤخّرا، قائلا إن بلايلي مطالب بِإيجاد فريق جديد، حتّى يُشارك في مواجهتَي الكاميرون في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير من تصفيات مونديال 2022، ويستفيد منه “الخضر”.

وأضاف المدير الرياضي لِأكاديمية نادي سبارتاك موسكو الروسي، في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “لو تيليغرام” الفرنسية: “لقد قدِم بلايلي إلى بطولة قوية بدنيا ورياضيا، لكنه لاعب موهوب وسريع، وسيُفيد كثيرا فريقه براست”.

واكتفى ابن وهران بِخوض مباراة وحيدة في أوروبا، لمّا لعب بديلا ولِمدّة 44 دقيقة بِزيّ نادي أونجي، في منافسة كأس الرابطة الفرنسية نسخة 2017-2018.

واختتم عنتر يحي قائلا: “بلايلي نجم كرة قدم إفريقي، وهو لاعب لطيف ومُمتع في الجانب الاجتماعي. كما له ميزة أخرى فحواها أنه لا يمكث كثيرا في النادي”، في إشارة إلى كثرة الانتقالات.

وبات نادي براست ثامن فريق يُمثّل يوسف بلايلي ألوانه، رغم أنه لم يصل بعد إلى سنّ الثلاثين. يوجد بينها خمسة أندية أجنبية، مع ارتدائه أزياء ثلاثة فرق في السنوات الثلاث الماضية.

وسبق يوسف بلايلي في نقطة “الترحال” (اللّعب لِأكثر من فريق) لاعبون محلّيون أو أجانب، أبرزهم: الهادي خليلي هدّاف البطولة الوطنية نسخة 1986-1987 بِزيّ فريق سريع غليزان (17 هدفا)، وإسحاق بلفضيل. ونجم هجوم منتخب إيطاليا في مونديالَي 1998 و2002 كريستيان فييري (9 أهداف).