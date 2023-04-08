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رياضة

عنتر يحي: شتّان بين فرنسا وألمانيا بِخصوص رمضان

علي بهلولي
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عنتر يحي: شتّان بين فرنسا وألمانيا بِخصوص رمضان
ح.م
عنتر يحي

قال القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحي إن ضغوط الفرنسيين على اللاعبين المسلمين الصّائمين لا مُبرّر لها.

وسبق لِعنتر يحي (41 سنة) أن لعب في دوريات أوروبا، وارتدى أزياء أندية فرنسية وألمانية وإيطالية ويونانية. وأيضا منتخبات “الدّيكة” للفئات الصّغرى.

وأوضح عنتر يحي: “لعبت في ألمانيا، ولم يكن شهر رمضان يوما مادّة في وسائل الإعلام هناك، ولا حتى لدى الأندية التي مثّلت ألوانها. قضيت أربع سنوات ونصف السنة، ولم يُحدّثني أحد عن رمضان”.

وأضاف المدافع الأسبق لـ “الخضر” أنه كان لا يتنازل عن صوم رمضان، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الأندية. مُثمّنا البرنامج الصحّي الذي كان يُعدّه طبيب “محاربي الصّحراء” الدكتور ياسين زرقيني، خلال شهر رمضان الفضيل.

وتابع يقول في مقابلة صحفية أدلى بها لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية ونشرت تفاصيلها، السبت: “في فرنسا، يجب أن يوجد حلّ من أجل تمتين الرّوابط مع اللاعبين المسلمين الصّائمين، مثلما هو معمول به في إنجلترا”.

وعن تأثير الصّيام على أداء اللاعبين فوق المستطيل الأخضر، قال عنتر يحي إنه زامل لاعبين يُقدّمون مستويات فنية باهرة في رمضان، وضرب مثلا بِالمهاجم رفيق صايفي. كما استدلّ بِالعروض الإيجابية لِكريم بن زيمة مع فريقه ريال مدريد الإسباني هذه الأيّام. في إشارة إلى تسجيله سداسية في مقابلتَين، إحداهما أمام الغريم التقليدي والمُضيّف نادي برشلونة.

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