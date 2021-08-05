عنتر يحي “يجلد” مسؤولي سوسطارة بعد إقالته

أبدى عنتر يحي، الخميس، استياءه. بعد إقالته من منصب مدير رياضي لِنادي اتحاد العاصمة.

وكان عنتر يحي (39 سنة) قد استهلّ وظيفة مدير رياضي لِنادي اتحاد العاصمة، في ماي 2020.

وقال عنتر يحي: “لقد علمتُ بِنبأ إقالتي دون أن تُخبرني إدارة نادي اتحاد العاصمة بِالأمر، أو تتّصل بي لِتبرير الإقالة. أتأسّف لِهذا القرار الفظّ والمُزعج، رغم أنّي لم أدّخر جهدا منذ تنصيبي مديرا رياضيا لِإنجاح مشروع الفريق”.

وأضاف القائد الأسبق لـ “الخضر” في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ما يحزّ في نفسه أيضا، هو قيام مسؤولي نادي اتحاد العاصمة منذ فترة ليست بِالقصيرة، بِالإتّصال سرّا مع شخص آخر، لِمنحه منصب مدير رياضي، دون أن يملكوا شجاعة إخباره بِالأمر.

وأردف عنتر يحي يقول إنه سيُتابع إدارة نادي اتحاد العاصمة لدى الجهات المُختصّة، لِاسترداد حقوقه. وسيتدخّل في الوقت المناسب لِكشف كلّ ما أو من عرقله في تأدية مهامه.

واختتم عنتر يحي يقول إنه يشكر اللاعبين وجهاز التدريب في اتحاد العاصمة والأنصار، الذين ساعدوه في عمله، طوال شغله منصب مدير رياضي لِنادي “سوسطارة”.

ويكون عنتر يحي – الذي وُلد بِفرنسا وتربّى هناك – قد مرّ بِجزء بسيط جدا من مهازل تسيير الأندية الجزائرية، والبؤس الإداري تحديدا الذي يكاد يتحوّل إلى مرض عضال.