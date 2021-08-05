-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عنتر يحي “يجلد” مسؤولي سوسطارة بعد إقالته

علي بهلولي
  • 1235
  • 0
عنتر يحي “يجلد” مسؤولي سوسطارة بعد إقالته
عنتر يحي رفقة رئيس نادي اتحاد العاصمة (الأرشيف)

أبدى عنتر يحي، الخميس، استياءه. بعد إقالته من منصب مدير رياضي لِنادي اتحاد العاصمة.

وكان عنتر يحي (39 سنة) قد استهلّ وظيفة مدير رياضي لِنادي اتحاد العاصمة، في ماي 2020.

وقال عنتر يحي: “لقد علمتُ بِنبأ إقالتي دون أن تُخبرني إدارة نادي اتحاد العاصمة بِالأمر، أو تتّصل بي لِتبرير الإقالة. أتأسّف لِهذا القرار الفظّ والمُزعج، رغم أنّي لم أدّخر جهدا منذ تنصيبي مديرا رياضيا لِإنجاح مشروع الفريق”.

وأضاف القائد الأسبق لـ “الخضر” في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ما يحزّ في نفسه أيضا، هو قيام مسؤولي نادي اتحاد العاصمة منذ فترة ليست بِالقصيرة، بِالإتّصال سرّا مع شخص آخر، لِمنحه منصب مدير رياضي، دون أن يملكوا شجاعة إخباره بِالأمر.

وأردف عنتر يحي يقول إنه سيُتابع إدارة نادي اتحاد العاصمة لدى الجهات المُختصّة، لِاسترداد حقوقه. وسيتدخّل في الوقت المناسب لِكشف كلّ ما أو من عرقله في تأدية مهامه.

واختتم عنتر يحي يقول إنه يشكر اللاعبين وجهاز التدريب في اتحاد العاصمة والأنصار، الذين ساعدوه في عمله، طوال شغله منصب مدير رياضي لِنادي “سوسطارة”.

ويكون عنتر يحي – الذي وُلد بِفرنسا وتربّى هناك – قد مرّ بِجزء بسيط جدا من مهازل تسيير الأندية الجزائرية، والبؤس الإداري تحديدا الذي يكاد يتحوّل إلى مرض عضال.

مقالات ذات صلة
برمجة مباراة متأخّرة بعد إسدال ستار البطولة!؟

برمجة مباراة متأخّرة بعد إسدال ستار البطولة!؟

إقصاءات جديدة ومشاركة جزائرية بعنوان خيبة بلا حدود!

إقصاءات جديدة ومشاركة جزائرية بعنوان خيبة بلا حدود!

سرقة سيارة “فارس” ووثائقه الإدارية

سرقة سيارة “فارس” ووثائقه الإدارية

بِالفيديو: محرز يُهدي فوزا لِمانشستر سيتي

بِالفيديو: محرز يُهدي فوزا لِمانشستر سيتي

لهذه الأسباب غاب بلايلي عن سفرية نادي قطر! 

لهذه الأسباب غاب بلايلي عن سفرية نادي قطر! 

تريكي يحطم الرقم الجزائري ويخرج مرفوع الرأس..

تريكي يحطم الرقم الجزائري ويخرج مرفوع الرأس..

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد