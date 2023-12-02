عوار مرشح لمغادرة روما في الميركاتو الشتوي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي روما يفكر في إعارة الدولي الجزائري حسام عوار خلال الميركاتو الشتوي، أو بيعه إذا تم تقديم عرض مناسب.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإنه رغم أن عوار كان أولى صفقات روما في الصيف وانضم بعقد يمتد 5 سنوات، إلا أنه قد يغادر النادي خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الموقع الإيطالي أن عوار لم يتمكن من إظهار قدراته في روما حتى الآن، حيث عانى من العديد من المشاكل خاصة البدنية.

وأضاف أن المدير الرياضي لنادي روما يفكر في السماح لعوار بمغادرة النادي في جانفي المقبل، وقد يرحل على سبيل الإعارة، أو في صفقة دائمة إذا تم تقديم عرض مناسب.

🗣️ مدرب روما مورينيو بعد التعادل الاوروبي ⛔️: “مرة أخرى كنا صارمين في خطه الفريق .. كان هناك العديد من اللاعبين الذين أضاعوا مرة أخرى الفرصة لإثبات أنفسهم، على سبيل المثال حسام عوار 🥶🙄.” pic.twitter.com/Wexp6DQdAd — جنون الكالتشيو (@Azuri99) November 30, 2023

ولفت الموقع إلى أن إقناع الأندية بالتعاقد مع عوار في الميركاتو الشتوي قد يكون أمرا صعبا، خاصة وأنه من المتوقع أن يغيب لمدة تصل إلى شهر بسبب مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وتعرض عوار مرة أخرى للانتقاد من طرف مدربه مورينيو، الذي قال بعد مباراة سيرفيت السويسري.

وقال مورينيو: ” هنالك لاعبون أهدروا الفرصة مجددا، إذ إنّهم لا يسمحون للفريق بالتحسن بعد دخولهم إلى الملعب، إنهم يلعبون بسطحية كبيرة، ومنهم عوار..”.