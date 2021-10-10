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رياضة

عودة الحديث عن رغبة الريال في انتداب محرز

علي بهلولي
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عودة الحديث عن رغبة الريال في انتداب محرز

عادت الصحافة الإسبانية إلى الحديث عن رغبة العملاق المحلي فريق ريال مدريد، في انتداب النجم الجزائري رياض محرز.

ويرتبط الجناح محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ومازال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يُصرّ على الاستفادة من خدمات رياض محرز، كما ذكره الموقع الإسباني “فيتشاخس” في أحدث تقرير له بِهذا الشأن.

ويُريد بيريز جلب محرز، لِمنح دفع قوي إلى الخط الأمامي للريال، وتعويض إمّا صانع الألعاب البلجيكي إيدن هازارد، أو الجناح الأيمن ماركو أسينسيو. يُوضّح المصدر ذاته. الذي أضاف أن إدارة “الميرنغي” تبحث أيضا عن ضخّ دماء جديدة خاصة في الهجوم، وأن رياض محرز أبرز اللاعبين الذين يُعوّل عليهم في تنفيذ هذه السياسة.

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