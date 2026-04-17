-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عودة قوية لـ “حجام”

الشروق الرياضي
  • 373
  • 0
عاد اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام، الجمعة، إلى أجواء المنافسات الرسمية. بعد غياب دام قرابة 4 أشهر.

ويُشير تاريخ الـ 28 من ديسمبر الماضي إلى موعد آخر مباراة للمدافع حجام، لمّا شارك أساسيا مع المنتخب الوطني في مواجهة الفريق البوركينابي، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس أمم إفريقيا 2025. وحينها تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الكاحل، أجبرته على العلاج والابتعاد عن الميادين.

ودخل حجام إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، لِيتمكّن بعد 12 دقيقة من صنع هدف لِفريقه يانغ بويز في مرمى الضيف نادي إكزاماكس. ضمن مباراة لِحساب مرحلة اللقب بطولة سويسرا.

وساهم حجام في فوز فريقه يانغ بويز بِنتيجة (2-1)، ورفع رصيده إلى 5 تمريرات حاسمة في البطولة السويسرية هذا الموسم. فضلا عن حيازة رصيد هدفين وقّعهما في تاريخ سابق.

وتمنح هذه العودة ارتياحا للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قبل أقلّ من شهرَين من انطلاق كأس العالم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد