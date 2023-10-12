عودة مدفعية “محاربي الصّحراء” لِتَقصف بِالثّقيل

أكرم المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم وفادة فريق جزر الرّأس الأخضر سهرة الخميس، ودكّ شباكه بِخماسية.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة التحضيرية، التي انتهت بِنتيجة (5-1)، تحت إدارة طاقم من تونس يقوده حكم الساحة محرز المالكي.

وسجّل أهداف الجزائر كلّ من: المهاجم محمد الأمين عمّورة في الدقيقة الـ 12، ومتوسّطَي الميدان حسام عوّار في الدقيقتَين الـ 39 والـ 41، ورامز زروقي في الدقيقة الـ 61، و”القنّاص” إسلام سليماني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 89.

ورفع عمّورة غلّته إلى 5 أهداف دولية، بينما بات زروقي يملك رصيد هدفَين، في حين افتتح عوّار العدّاد.

وعزّز سليماني صدارته للائحة الهدّافين التاريخيين لـ “الخضر” بِرصيد 42 هدفا، وبِفارق ستّة توقيعات عن الوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت.

واهتزّت شباك الحارس الجزائري أنطوني ماندريا بِهدف من جزر الرّأس الأخضر، في الدقيقة الـ 55.

وزجّ النّاخب الوطني جمال بلماضي ضد جزر الرّأس الأخضر بِتشكيل أساسي، بدا وأنّه يضمّ – إلى حدّ كبير – خيرة عناصره. مع تطعيمه بِالوافد الجديد ومهاجم نادي ران الفرنسي أمين غويري.

وسيطر زملاء القائد والجناح رياض محرز في هذه المباراة، بِالطول والعرض على منافسهم منتخب “القروش الزّرقاء”. وأظهروا تحكّما مثاليا في مجريات اللّعب.

ولم يهزّ “مُحاربو الصّحراء” الشّباك خمس مرّات على الأقلّ منذ سنتَين خلتا، وبِالضّبط تاريخ الـ 8 من أكتوبر 2021، لمّا فازوا على الضيف فريق النيجر بِنتيجة (6-1)، لِحساب تصفيات كأس العالم 2022.

وبِالمُقابل، اكتفى فريق جزر الرّأس الأخضر بِالمُرتدّات، مع ارتكاب عناصره الدفاعية أخطاء فادحة، استثمر فيها بِنجاح عوّار وبقية لاعبي النّخبة الوطنية.

وبعد هذا “الامتحان” الرّياضي المفيد، سيخوض المنتخب الوطني الجزائري لقاءً ودّيا آخر، يُجرى أمام مصر بِمدينة العين الإماراتية مساء الإثنين المقبل.