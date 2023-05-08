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رياضة

عوّار وبن سبعيني تحت إمرة المدرب مورينيو

علي بهلولي
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عوّار وبن سبعيني تحت إمرة المدرب مورينيو
الأرشيف

طفا إلى السّطح فريق آخر يرغب في انتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

وتنقضي في الـ 30 من جوان المُقبل مدّة عقد المدافع بن سبعيني (28 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وترغب إدارة نادي روما ومدربها البرتغالي جوزي مورينيو في جلب بن سبعيني هذه الصّائفة، تقول صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الإثنين.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن المدافع الأيسر لـ “مُحاربي الصّحراء” بديل جيّد للاعب المركز ذاته ليوناردو سبيناتسولا، الذي يُخطّط لِترك فريق روما هذه الصّائفة، قبل موسم واحد عن انقضاء مدّة العقد.

وبات نادي روما الإيطالي ثانيَ فريق أوروبي كبير مُهتمّ بِالاستفادة من خدمات رامي بن سبعيني، بعد وصيف البطولة الألمانية نادي بوروسيا دورتموند.

فضلا عن ذلك، قد يلعب بن سبعيني مع مواطنه حسام عوّار في فريق واحد الموسم المُقبل، ذلك أن اللاعب الأخير يوشك أن يُوقّع عقد الانضمام إلى نادي “الذّئاب”، استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة الإيطالية. تحت إمرة المدرب مورينيو، الذي ما زال مُرتبطا مع فريق روما بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

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