عوّار يتأهّل وبن ناصر يُستبدل مُبكّرا

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار سهرة الخميس لِنصف نهائي الدوري الأوروبي، نظير إقصاء إسماعيل بن ناصر.

وفاز فريق روما على ضيفه نادي ميلان آسي الإيطاليَين بِنتيجة (2-1)، لِحساب إيّاب ربع النّهائي.

وكان فريق روما قد فاز أيضا في لقاء الذّهاب بعيدا عن الدّيار، لكن بِنتيجة (0-1). وهي الحصيلة العامّة التي أهّلته لِمحطّة المربّع الذّهبي.

وتابع متوسّط الميدان عوّار أطوار لقاء العودة، من دكّة بدلاء فريقه روما. بينما شارك لاعب الوسط بن ناصر أساسيا مع الميلان، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الأوّل، وحينها كان المحلّيون مُتقدّمين في النتيجة بِثُنائية نظيفة.

وكان التقني ستيفانو بيولي مدرب الميلان متردّدا بِشأن إدخال بن ناصر أساسيا، بِسبب افتقاد الدولي الجزائري للياقة البدنية. قبل أن يُوظّفه أساسيا، ثم يضطرّ إلى استبداله مُبكّرا.

وطرد الحكمُ البولوني سيمون مارتشينياك اللاعبَ التركي محمد شيليك مدافع فريق روما، في الدقيقة الـ 31 من عمر الشوط الأوّل لِمباراة الإيّاب. وحينها كان زملاؤه مُتقدّمين في النتيجة بِثُنائية نظيفة.

وتُجرى مقابلتا نصف نهائي الدوري الأوروبي، في الـ 2 والـ 9 من ماي المقبل على النّحو التالي، مع تنظيم مواجهتَي الذّهاب بِملعبَي الناديَين المذكورَين في الأوّل:

روما الإيطالي – ليفركوزن الألماني.

مرسيليا الفرنسي – أطلنطا الإيطالي.

ويُجرى النّهائي بِمدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، مساء الـ 22 من ماي المقبل.