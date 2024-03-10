عوّار يتحدّث عن استفاقته والمدرّب دي روسي يمتدحه

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار في ساعة متأخّرة من سهرة الأحد، عن مستواه الفني الجيّد في مباراة فريقه روما والمُضيّف نادي فيورنتينا.

وتألّق متوسّط الميدان حسام عوّار في هذه المباراة، وعاد إلى تسجيل الأهداف.

وفي تصريحات للصّحافة الإيطالية أعقبت نهاية المباراة، قال عوّار: “عندما عدت إلى إيطاليا من كوت ديفوار موطن نهائيات كأس أمم إفريقيا، كنت أعاني على المستوى الذّهني. لكنّني أتدرّب بِقساوة كلّ يوم، والمدرّب تحدّث معي مرارا، وأخبرني أنّه يمكنني تقديم أداء أفضل بِكثير. أتدرّب لِأكون جاهزا إذا احتاجني المدرّب. أنا سعيد للغاية”.

وأضاف الدولي الجزائري الذي قدم إلى فريق روما في الصيف الماضي، في أوّل تجربة بعيدا عن البطولة الفرنسية: “العام الماضي كان موسما صعبا للغاية بالنسبة لي، وذلك بِسبب العديد من الأشياء التي لا أريد التحدّث عنها. يجب أن أعمل كل يوم لِأكون جاهزا بدنيا في بطولة جديدة بِالنسبة لي. إنّها مختلفة عن كرة القدم الفرنسية، وتعتمد كثيرا على الجانب التكتيكي. أحتاج إلى بعض الوقت، ولكنّني مستعدّ لِمساعدة الفريق. بالنسبة لي، إنها فرصة رائعة أن أكون هنا في روما، وسأفعل كل شيء من أجل المشجّعين والمدرب”.

أمّا مدرّبه دانييلي دي روسي، فقال: “عوّار لاعب جيّد، وسجّل هدفا سيمنحه دعما معنويا، أنا سعيد أكثر لِأنه لعب 90 دقيقة، ويستحق أن يكون في هذه المجموعة”.