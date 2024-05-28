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رياضة

عوّار يُسافر مع فريقه إلى أستراليا وبن ناصر يغيب

الشروق الرياضي
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عوّار يُسافر مع فريقه إلى أستراليا وبن ناصر يغيب

يُسافر اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار رفقة زملائه في فريق روما الإيطالي إلى أستراليا.

وأعلنت إدارة نادي روما في بيان لها عن قائمة لاعبي المدرب دانييلي دي روسي في سفرية أستراليا، وقد ضمّت اسم متوسّط الميدان عوّار.

وأضافت أن فريق “الذئاب” سيخوض مباراة ودّية مع نادي ميلان آسي الإيطالي، بِمدينة برث الأسترالية، بِتاريخ الجمعة المقبلة.

وفي الطرف المقابل، كشفت إدارة نادي الميلان عن قائمة لاعبي فريقها، وقد خلت من عدّة أسماء، أبرزهم القائد ومتوسّط الميدان الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأضافت أن التقني المحلّي دانييلي بونيرا سيُشرف مُؤقّتا على فريق “الروسونيري”، بعد رحيل المدرب ستيفانو بيولي.

وكان الموسم الكروي في إيطاليا قد اختتمت فعّالياته مساء الأحد الماضي.

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