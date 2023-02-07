غالي في رسالة لغوتيرش: هذه شروط انخراط البوليساريو في أي مفاوضات تسوية

جدد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، التأكيد على أن جبهة البوليساريو لن تشارك في أي عملية من شأنها أن تنحرف عن الإطار المرجعي الذي حددته خطة التسوية المشتركة الأممية-الافريقية لنزاع الصحراء الغربية.

وجاء هذا في رسالة بعث بها غالي، مساء الاثنين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطلعه فيها على نتائج ومخرجات المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وقال غالي أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والعملي لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في “ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة وخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية لعام 1991″.

وشدد الأمين العام لجبهة البوليساريو على “ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سريع ودائم لقضية آخر مستعمرة في افريقيا لكونه يظل شرطا لازما لاستعادة السلم والاستقرار في المنطقة”.

وذكر الرئيس غالي في رسالته بأن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله رسميا الطرفان (جبهة البوليساريو والمغرب)، في أغسطس 1988 وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قرارته 658 (1990) و690 (1991) الذي أنشأ بموجبه المجلس، وتحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

كما جدد الرئيس غالي دعمه الكامل لجهود الأمين العام من أجل تنظيم وإشراف الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، على استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الصحراوي على موقف جبهة البوليساريو “الواضح والقوي” من حيث أنها لن تشارك في أي عملية من شأنها أن تنحرف، من حيث المضمون والشكل، عن الإطار المرجعي الذي حددته خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية التي هي سبب وجود بعثة المينورسو وأساس ولايتها على النحو الذي حدده قرار مجلس الأمن 690 (1991).

وخلال تطرقه إلى أشغال المؤتمر الـ 16 لجبهة البوليساريو، أكد غالي أنه شكل “منبرا هاما لمناضلي جبهة البوليساريو للمشاركة في مناقشة واسعة بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المحلي والدولي، كما انه عكس إجماع الشعب الصحراوي، تحت قيادة جبهة البوليساريو، على تصعيد كفاحه التحريري على جميع الجبهات لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال والاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها”.

وعند إثارته الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، أشار الرئيس الصحراوي إلى أن المؤتمر “أدان بأقوى العبارات سياسة القمع والترهيب الشنيعة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء محنة جميع السجناء السياسيين الصحراويين، بما في ذلك مجموعة أكديم إزيك، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم”.