غربال حكمًا لِهذه المباراة المونديالية

عيّن الاتحاد الدولي الجزائري لِكرة القدم طاقم تحكيم جزائري، لِإدارة مباراة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتعلّق الأمر بِحَكم السّاحة مصطفى غربال ومُساعدَيه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني، فضلا عن يوسف قموح حكما رابعا.

أمّا المباراة، فستجمع بين منتخب الكاميرون وضيفه فريق جزر الرأس الأخضر، بِالعاصمة ياوندي مساء الـ 8 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

وكانت الكاميرون في الجولتَين الماضيتَين، قد فازت (3-0) على الضيف منتخب جزر موريس، وتعادلت (1-1) خارج القواعد أمام ليبيا. في حين تعادلت جزر الرأس الأخضر سلبا مع الزائر الأنغولي، ثم فازت (0-2) بعيدا عن الديار على فريق إسواتيني (سوازيلاندا سابقا).

وتتصدّر ثلاث منتخبات لائحة الترتيب بِرصيد 4 نقاط، وهي الكاميرون وجزر الرأس الأخضر وليبيا، وتتموقع أنغولا في المركز الـ 4 بِنُقطتَين، وتشغل جزر موريس الرّتبة الـ 5 بِنُقطة واحدة، بينما تتذيّل إسواتيني اللائحة بِلا شيء.

وبعد 10 جولات، يتأهّل الرّائد لِنهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، بِشرط أن يفوز لاحقا بِأربع مقابلات فاصلة مع منافسين أفارقة من وقارات أُخرى.

وقبل ذلك مساء هذا السبت، ينتظر غربال ومساعداه قوراري وزرهوني، ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ين الترجي التونسي والزائر الأهلي المصري.