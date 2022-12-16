غربال وطاقمه يشرفون التحكيم الجزائري بمونديال قطر

مرشحون بقوة للتواجد في كأس العالم للأندية

شٍرّف الثلاثي الجزائري مصطفى غربال، اتشعلي عبد الحق، وقوراري مقران التحكيم الجزائري في مونديال قطر الذي سيسدل ستاره غدا الأحد بإجراء اللقاء النهائي بين فرنسا والأرجنتين.

وقد أدار الحكم الدولي الجزائري غربال وطاقمه مقابلتين الأولى بين هولندا- الإكوادور (1-1) وأستراليا – الدنمارك (1-0)، كما تواجد حكما رابعا في مقابلتين، وهي حصيلة أكثر من ايجابية بدليل الاحتفاظ به إلى غاية اللقاء النهائي رغم عدم تعيينه حيث تواجد الجزائريون في القائمة النهائية التي احتفظت بها لجنة كولينا وهذا نظرا للأداء الرائع الذي قدموه خلال تواجدهم في قطر.

ومن المنتظر آن تختار الفيفا الطاقم الجزائري للتواجد في كأس العالم للأندية المقررة في الفترة من 1 إلى 11 فيفري سواء بالمغرب، الأمارات أو قطر نظرا للأداء الجيد المقدم في المونديال. ولم تختر الفيفا الطاقم الجزائري في اللقاء الترتيبي بسبب تواجد المنتخب المغربي وفضلت طاقم قطري، كما اختارت طاقم من بولونيا لإدارة المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا يتقدمهم سيمون مارسينياك، والذي كان مرشحاً منذ إقصاء بولندا من النهائيات لإدارة اللقاء، حيث يُعتبر من أفضل الحكام في النهائيات، ويملك شخصية قوية تساعده للوصول بالمباراة الختامية إلى برّ الأمان.

وما زال الجزائريون يحتفظون باسم الحكم البولندي الذي أدار في 15 ديسمبر 2021، نصف نهائي كأس العرب بالدوحة، بين الجزائر وقطر حيث احتسب وقتا ضائعا تجاوز 19 دقيقة بعد نهاية الوقت الأصلي.