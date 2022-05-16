غرق 11 “حرّاقا” وفقدان خمسة بساحل العاصمة

مواطنون يمنعون محاولة هجرة سرية بتيبازة

لقي 11 شخصا حتفهم غرقا في عرض البحر، بعدما كانوا على متن قارب صيد في محاولة للهجرة غير الشرعية، فيما تم إنقاذ 5 أشخاص من الموت المحقق ويبقى 5 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، حسب ما أكدته مصادر أمنية ومحلية، ومنع عدد من سكان حي فوكة البحرية، مساء الأحد، محاولة أخرى للهجرة غير الشرعية لـ14 شخصا على متن قارب صيد انطلاقا من ملجأ الصيد بالحي، وقاموا بإخراج القارب من الماء وتسليمه إلى خفر السواحل.

فُجع سكان مدينة فوكة في ولاية تيبازة ليلة الأحد إلى الاثنين، بخبر وفاة 11 شخصا غرقا بعرض البحر، بينما كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية تجاه السواحل الإسبانية. وبعد تواتر الأخبار حول المأساة التي حلت بالمدينة، وتداول أسماء الضحايا عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، سارع أهالي الضحايا إلى التوجه نحو مستشفى باب الوادي ومصطفى باشا بالعاصمة، للتعرف على الجثث التي انتشلها خفر السواحل من عرض البحر، وكانت الفاجعة بوفاة 11 شابا في ريعان شبابهم من بنهم فتاة وشقيقها.

وحسب مصادر أمنية، فإن قارب الصيد الذي انطلق من سواحل زرالدة المجاورة، والتابعة لولاية الجزائر، في محاولة هجرة سرية نحو السواحل الأوروبية، كان على متنه 21 شخصا من مدينة فوكة في ولاية تيبازة ومدينة بوفاريك بولاية البلدة والجزائر العاصمة، وفي أثناء إبحارهم قبالة سواحل الجزائر العاصمة تسرب الماء إلى القارب بفعل الحمولة الكبيرة الزائدة وغرق، وأضاف المصدر أن ربان باخرة تجارية أجنبية لاحظ جثث بعض الضحايا تطفو على سطح الماء، فقام بإبلاغ قوات خفر السواحل الجزائرية، التي تدخلت على الفور وتمكنت بمشاركة طاقم السفينة من إنقاذ 5 أشخاص من بينهم فتاتان وانتشال جثث 11 شخصا من بينهم فتاة، ونقلتهم على جناح السرعة إلى مستشفى باب الوادي ومصطفى باشا، فيما بقى 5 أشخاص آخرين في عداد المفقودين ولا يزال البحث جاريا عنهم من قبل خفر السواحل.

وحسب مصادر محلية، فإن قاربا آخر، أبحر في نفس الليلة وعلى متنه 11 شخصا من ولايتي البليدة وتيبازة، وتمكنوا من بلوغ السواحل الإسبانية، حيث تواصل بعضهم مع عائلاتهم لطمأنتهم إلى وصولهم.

وفي السياق ذاته، تمكن مساء الأحد، سكان حي فوكة البحرية المتأثرون بوفاة 11 شخصا، من إفشال عملية هجرة سرية انطلاقا من ملجأ الصيد بفوكة البحرية عبر قارب صيد كان على متنه 14 شخصا ينحدرون من مدينة بوفاريك بولاية البليدة، حيث منعوهم من الإبحار، وأخرجوا القارب من الماء، وأبلغوا قوات خفر السواحل التي حجزت القارب وأوقفت “الحراقة”.

قائمة الضحايا:

1.غربي رمزي

2. خرشاش نسيم

3.ابراهيم جفال

4.مطماطي عبد القادر

5. صنصال مهدي

6. كواشرية خالد

7.مومني عماد

8 ـ 9 .سلامي نهيدة وشقيقها

10. بن مبروك وليد

11. مجهول الهوية