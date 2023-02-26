غزال يُصاب مُجدّدا

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال لِإصابة مساء الأحد، قبيل انطلاق مباراة فريقه بشكتاش والضّيف نادي أنطاليا سبور التركيَين .

وكان يُفترض أن يُشارك المهاجم غزال أساسيا، ويحمل شارة قائد فريق بشكتاش (اللائحة المُدرجة أدناه)، لكنّه تعرّض لِإصابة أثناء فترة تحمية العضلات التي سبقت انطلاق المباراة، فاضطرّ المدرب سينول غونيس إلى استبداله بِصانع الألعاب ديلي ألي.

ولم يلعب غزال أيّ لقاء رسمي منذ الـ 16 من أكتوبر الماضي، بِداعي إصابة تعرّض لها آنذاك على مستوى القدم.

ويُمكن القفز فوق مواجهة البطولة بين فريقَي بشكتاش وسيفاس سبور في الـ 4 من فيفري الحالي، لأن غزال دخل حينها إلى أرضية الميدان بديلا في الوقت بدل الضّائع.

وتنتمي مباراة بشكتاش وأنطاليا سبور إلى الجولة الـ 14 من عمر البطولة التركية، وهي لقاء متأخّر.

وبِالمقابل، شارك المهاجم الجزائري حسام الدين غشة أساسيا في صفوف فريق أنطاليا سبور.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل السلبي، فبات فرق بشكتاش يجمع 40 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي أنطاليا سبور الرّتبة الـ 12 بِرصيد 25 نقطة.