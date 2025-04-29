غزة تئن.. بداية العد التنازلي لكارثة كبرى وسط تجاهل العالم

حذرت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، من التدهور الكارثي للوضع الإنساني في القطاع نتيجة للاستمرار في منع دخول المساعدات الحيوية وتواصل إغلاق المعابر.

ووصفت المتحدثة الوضع بأنه “يزداد سوءًا”، مؤكدة على أن سوء التغذية يتفاقم بشكل خطير مع استمرار القيود على حركة الإمدادات.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الطعام بدأ ينفد بشكل حاد في القطاع المحاصر، محذرة من أن شبح المجاعة يلوح في الأفق بشكل متزايد، وأن انتشار الأمراض بات أمرًا حتميًا في ظل الظروف المعيشية القاسية ونقص الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

كما أكدت المتحدثة على أن الموارد المتاحة حاليًا داخل قطاع غزة “غير كافية” إطلاقًا للتعامل مع حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشيرة إلى أنه “لا يمكن احتواء الوضع الراهن” في ظل استمرار القيود والمعوقات.

وفي تحذير بالغ الأهمية، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن “المساعدات ستفسد قبل إيصالها” إلى مستحقيها بسبب استمرار إغلاق المعابر، مما يضاعف من حجم المأساة ويقلل من فرص التخفيف من معاناة السكان المحاصرين.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بوتيرة مقلقة، حيث باتت مشاهد الجوع والعطش وانعدام الدواء مشهداً يومياً لأكثر من مليوني نسمة يعيشون في ظروف حصار خانق.

وأعلنت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أن لديها 3 آلاف شاحنة مساعدات منقذة للحياة، محملة بالغذاء والماء والدواء، لكنها متوقفة على الجانب الآخر من المعابر، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة.

من جانبها، أعربت منظّمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير الثلاثاء عن أسفها لأنّ “العالم يتفرّج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية” ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّه “منذ السابع من أكتوبر 2023، يتفرّج العالم عبر شاشاته مباشرة على الهواء على إبادة جماعية.

وأضافت “لقد شاهدت الدول، كما لو أنّها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحقّ عائلات بأكملها تضمّ أجيالا عدّة، وتدمّر منازل وسبل بقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.