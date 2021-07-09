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رياضة
عمورة وقندوسي في طريقهما إلى الاحتراف أيضا

غشة في أنطاليا سبور التركي ووفاق سطيف الخاسر الأكبر

نبيل بلحيمر
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غشة في أنطاليا سبور التركي ووفاق سطيف الخاسر الأكبر

اتفق الدولي الجزائري، حسام الدين غشة، مهاجم وفاق سطيف، مع إدارة نادي أنطاليا سبور التركي على التوقيع مع الفريق لمدة 3 سنوات بداية من الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال لاعب حر.

وأفاد موقع “دبي زاد فووت” وفقا لمصادره، عن تأكد انتقال لاعب وفاق سطيف، حسام الدين غشة المتألق مع المنتخب الوطني المحلي في المباراة الأخيرة أمام ليبيريا، بشكل شبه رسمي، إلى الدوري التركي، من بوابة نادي “أنطاليا سبورت”، الناشط في دوري الدرجة الأولى التركي.

وقال ذات المصدر إن اللاعب تحصل على تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، كما أكد أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع النادي التركي، على أن يجتاز الفحص الطبي لاحقا، خلال التحاقه بتركيا.

وينتهي عقد غشة مع نادي وفاق سطيف في الصيف الحالي، ما يعني أنه سينتقل إلى أي فريق يطلب خدماته في “الميركاتو” الحالي بالمجان، وبالتالي سيكون الوفاق أكبر الخاسرين من رحيل اللاعب عن صفوفه.

فضلا عن ذلك، أوضح ذات المصدر أن اللاعبين عمورة وقندوسي مطلوبان في فريق تركي ومرشحان للرحيل عن وفاق سطيف في الميركاتو الصيفي الحالي.

تجدر الإشارة إلى أنه ورغم كل ما يقال عن مستوى البطولة الجزائرية ولاعبيها إلا أنها تعتبر من بين أفضل البطولات العربية والإفريقية المصدرة للاعبين في المواسم الأخيرة.

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