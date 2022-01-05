“غشة” يخسر الكأس التركية الممتازة

حسام الدين غشة (الصف الأمامي، الثاني من اليمين) في مواجهة نادي بشكتاش (صورة نادي أنطاليا سبور)

خسر اللاعب الجزائري حسام الدين غشة وفريقه أنطاليا سبور مساء الأربعاء، مباراة الكأس التركية الممتازة للأندية.

وانهزم فريق أنطاليا سبور أمام منافسه نادي بشكتاش بِواقع ركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء المباراة في الوقتَين الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1).

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم تركي.

وشارك المهاجم حسام الدين غشة أساسيا ضد نادي بشكتاش، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 64، وحينها كان فريقه أنطاليا سبور مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفي الطرف المقابل، غاب المهاجم الجزائري رشيد غزال في صفوف فريق بشكتاش، عن مواجهة نادي أنطاليا سبور. بِسبب إصابته بِفيروس “كورونا”.