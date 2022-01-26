-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

غلام في طريقه إلى هذا الفريق

علي بهلولي
  • 862
  • 0
غلام في طريقه إلى هذا الفريق

اقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، من خوض تجربة كروية احترافية مع فريق جديد.

ويرتبط المدافع فوزي غلام (30 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2014 وتنقضي في الصيف المقبل.

وأوشك فوزي غلام أن يمضي عقد انضمامه إلى فريق لاتسيو الإيطالي، كما ذكره الموقع المحلّي “توتو ميركاتو”، الأربعاء.

ولم يُقدّم المصدر المذكور تفاصيل الانتقال، واكتفى بِذكر أن المدافع الجزائري سيلعب لِفريق لاتسيو في السداسي الأخير من الموسم الحالي. وأن مسؤولي نادي نابولي يُوافقون على إبرام الصفقة.

وكانت إدارة نادي نابولي قد اقترحت على غلام في الأيّام القليلة الماضية، الانتقال معارا لِمدّة 6 أشهر إلى فريق كالياري الإيطالي، لكن اللاعب الجزائري رفض المقترح.

ويُدرب فريق لاتسيو التقني الإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي يعرف غلام جيّدا، حيث سبق أن أشرف عليه في نادي نابولي لِمدّة ثلاثة أعوام، وبِالضّبط ما بين 2015 و2018. وقد كانت فترة ناجحة جدا للمدافع الجزائري.

ويتموقع فريق لاتسيو ثامنا في لائحة ترتيب بطولة إيطاليا، قبل 15 جولة عن نهاية المسابقة. كما يُواجه نادي بورتو البرتغالي في الدور الـ 16 لِمنافسة الدوري الأوروبي، في منتصف فيفري المقبل.

مقالات ذات صلة
بعد اتهام الكاميرون بالتلاعب بتحاليل كورونا.. إيتو يرد

بعد اتهام الكاميرون بالتلاعب بتحاليل كورونا.. إيتو يرد

نهاية أسبوع مصيرية ليوسف بلايلي من أجل حسم مستقبله

نهاية أسبوع مصيرية ليوسف بلايلي من أجل حسم مستقبله

تفاعل كبير من الجماهير الجزائرية مع رسالة محرز

تفاعل كبير من الجماهير الجزائرية مع رسالة محرز

“الفيفا” تُنصف مدربا جزائريا وتُعاقب فريقا روانديا

“الفيفا” تُنصف مدربا جزائريا وتُعاقب فريقا روانديا

هذا ما قاله صلاح عن إقصاء “الخضر” من “الكان”

هذا ما قاله صلاح عن إقصاء “الخضر” من “الكان”

نجم منتخب إنجلترا السابق يشيد بلاعب جزائري واعد

نجم منتخب إنجلترا السابق يشيد بلاعب جزائري واعد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد