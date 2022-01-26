غلام في طريقه إلى هذا الفريق

اقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، من خوض تجربة كروية احترافية مع فريق جديد.

ويرتبط المدافع فوزي غلام (30 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2014 وتنقضي في الصيف المقبل.

وأوشك فوزي غلام أن يمضي عقد انضمامه إلى فريق لاتسيو الإيطالي، كما ذكره الموقع المحلّي “توتو ميركاتو”، الأربعاء.

ولم يُقدّم المصدر المذكور تفاصيل الانتقال، واكتفى بِذكر أن المدافع الجزائري سيلعب لِفريق لاتسيو في السداسي الأخير من الموسم الحالي. وأن مسؤولي نادي نابولي يُوافقون على إبرام الصفقة.

وكانت إدارة نادي نابولي قد اقترحت على غلام في الأيّام القليلة الماضية، الانتقال معارا لِمدّة 6 أشهر إلى فريق كالياري الإيطالي، لكن اللاعب الجزائري رفض المقترح.

ويُدرب فريق لاتسيو التقني الإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي يعرف غلام جيّدا، حيث سبق أن أشرف عليه في نادي نابولي لِمدّة ثلاثة أعوام، وبِالضّبط ما بين 2015 و2018. وقد كانت فترة ناجحة جدا للمدافع الجزائري.

ويتموقع فريق لاتسيو ثامنا في لائحة ترتيب بطولة إيطاليا، قبل 15 جولة عن نهاية المسابقة. كما يُواجه نادي بورتو البرتغالي في الدور الـ 16 لِمنافسة الدوري الأوروبي، في منتصف فيفري المقبل.