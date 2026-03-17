غلطا سراي يضع رامي بن سبعيني ضمن أولويات صفقاته الصيفية

شرط واحد يفصل تجسيد العملية

كشفت مصادر إعلامية تركية أن نادي غلطا سراي التركي وضع المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن أولوياته للتعاقد معه، ولكنه يضع شرطًا واحدًا لحسم هذه الصفقة، وتعزيز خط دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستمر عقد بن سبعيني مع بوروسيا دورتموند إلى غاية صيف 2027، ولكن تقارير صحفية ألمانية، كشفت مؤخرًا أن إدارة “أسود الفيستيفاليا” اتخذت قرارها، وقررت التخلي عن الدولي الجزائري وبيعه بعد نهاية الموسم الحالي.

أفاد موقع “أسبور” التركي بأن نادي غلطا سراي حدد أولوياته في الميركاتو الصيفي القادم، وبأنه يرغب في التعاقد مع مدافع محوري جديد، ووقع اختياره على الجزائري بن سبعيني مدافع نادي بوروسيا دورتموند بسبب إعجابه بإمكاناته، وما يمتاز به من خبرة.

وبحسب ذات المصدر، فإن الفريق التركي يريد حسم صفقة المدافع الجزائري بسعر معقول كشرط أساسي للتحرك نحو التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، علمًا وأن القيمة التسويقية الحالية للاعب تساوي 7 ملايين يورو وفقًا لبيانات موقع “ترانسيفر ماركت” العالمي.

ويملك خريج مدرسة نادي بارادو الجزائري خبرة اللعب في الدوريات الأوروبية مع ليرس البلجيكي، ومونبيلييه وستاد رين الفرنسيين، بالإضافة إلى بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، ولكنه لم يسبق له اللعب في الدوري التركي الذي ينشط فيه غلطا سراي.

وانضم رامي بن سبعيني للعب مع بوروسيا دوتموند صيف 2023 قادمًا إليه من بوروسيا مونشنغلادباخ، واستطاع نجم منتخب الجزائر فرض نفسه في تشكيلة “أسود الفيستيفاليا” خلال الموسمين الماضين، ولكن مستواه تراجع نوعًا ما هذا الموسم معه، بحسب آراء الخبراء والمختصين.

وعمومًا شارك بن سبعيني في 27 برفقة دورتموند في جميع بطولات الموسم الحالي، واستطاع تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة واحدة فقط لزملائه في الفريق.