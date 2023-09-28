غلق الطريق السيار شمال-جنوب مؤقتا يوم الجمعة

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة في بيان لها يوم الخميس، عن غلق الطريق السيار شمال-جنوب وتحويل حركة السير مؤقتا.

وذلك يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، ابتداءً من الساعة 12.00 إلى غاية الساعة 16.00، على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب (أ1) ببلدية الشفة اتجاه البليدة.

وأفاد بيان ذات المصالح أن هذا الغلق “يرجع إلى أشغال تركيب لافتتين توجيهيتين علويتين بدعامات. على مستوى الطريق السيار (أ1) بمنطقة سيدي المداني ببلدية الشفة باتجاه البليدة”.

وسيتم “تحويل حركة سير الطريق الوطني رقم 1، من محول الحمدانية بولاية المدية اتجاه البليدة إلى غاية مُحول سيدي المداني. ثم من مُحول سيدي المداني إلى غاية مُحول الشفة”، حسب البيان.