غلق وتشميع محلات مخالفة للبروتوكول الصحي بالعاصمة

اللجان المختلطة تشدد الرقابة مع تفشي الفيروس

شددت اللجان المختلطة المقاطعات الإدارية بالعاصمة عملية تفتيش المحلات لمراقبة التجار مدى احترامهم البروتوكول الصحي لتفادي انتشار فيروس كورونا، حيث لمست من بعض التجار الاستهتار واللاوعي بخصوص شروط النظافة والتدبير الاحترازية والوقائية ليدفعوا ثمن اللامبالاة بالغلق الفوري لمحلاتهم وتشميعها.

تواصل اللجنة المختلطة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس حملات التفتيش والمراقبة، المتكونة من ممثلين عن المقاطعة الإدارية، الأمن الوطني ومفتشية التجارة لبئر مراد رايس، خرجاتها الميدانية التفتيشية على مستوى المحلات، المطاعم، المقاهي وغيرها من الفضاءات التجارية التي يرتادها المواطنون، بالإضافة إلى روضات الأطفال عبر إقليم البلديات الخمس، وذلك للوقوف على مدى احترام التجار شروط النظافة والبروتوكول الصحي الذي تم وضعه في إطار الحد من تفشي فيروس “كوفيد19″، المتمثلة في ارتداء الكمامة من طرف البائع والزبون، توفر مواد التعقيم، احترام مسافة التباعد الاجتماعي ومنع الأطفال الذين تقل سنهم عن 16 سنة الدخول إلى المحلات، وقد تم إصدار قرارات غلق في حق كل المخالفين.

وقامت مؤخرا فرق المفتشية الإقليمية للتجارة للمقاطعة الإدارية باب الوادي بخرجة ميدانية عبر إقليم بلديات المقاطعة الخمس، للوقوف على مدى احترام التجار للإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها من طرفهم، حيث تم تشميع محلات المخالفين وكذا توجيه إنذارات إلى أصحاب المحلات الأخرى. ويدخل هذا في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي نفس الإطار، برمجت فرق المفتشية الإقليمية للتجارة لزرالدة خرجة ميدانية عبر إقليم بلديات المقاطعة الثلاث زرالدة واسطاوالي والسويدانية، للوقوف على مدى احترام التجار للإجراءات الوقائية والاحترازية، الواجب اتخاذها من طرفهم تفاديا لتفشي وباء كورونا، إضافة إلى معاينة عدم وضعهم السلع على الرصيف. هذا وتعرض التجار المخالفون لإجراء الغلق.

كما عاينت اللجنة المختلطة التابعة للمقاطعة الإدارية الحراش، أسواق ومحلات بلديات بوروبة وباش جراح ووادي السمار، بغرض مراقبة مدى احترام التجار للبروتوكول الصحي ومكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أسدت تعليمات وتوصيات للتجار، بغرض تقيدهم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمكافحة هذا الوباء.

وبهدف تفعيل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الجائحة، قام أعضاء اللجنة المختلطة للمقاطعة الإدارية للرويبة رفقة مصالح مفتشية التجارة ومصالح الأمن والبلدية، بخرجة ميدانية على مستوى بلدية الرويبة للوقوف على مدى احترام التجار لإجراءات البروتوكول الصحي المفروض في إطار جائحة كورونا كوفيد 19 بما فيها التباعد الجسدي، استعمال المعقم وإجبارية ارتداء الأقنعة الوقائية.