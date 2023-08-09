غموض وحرب في الكواليس على رئاسة الفاف!

قبل ثلاثة أيام عن غلق باب الترشيحات

قبل ثلاثة أيام فقط، عن الموعد المحدد لغلق باب الترشيحات، المقرر الأحد المقبل 13 أوت الجاري، ما زال غموض كبير يكتنف رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، في ظل عدم استلام لجنة الترشحيات التي يترأسها علي مالك، إلى حد الآن، ملف أي مترشح، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقررة في الـ4 سبتمبر المقبل.

ورغم عديد التكهنات الصحفية بخصوص مختلف السيناريوهات التي ستشهدها الجمعية العامة الانتخابية القادمة للفاف، مطلع شهر سبتمبر المقبل، واختيار الرئيس الجديد للفاف خلفا للرئيس المستقيل جهيد زفيزف، فإن الحرب قائمة هذه الأيام في الكواليس ما بين تكتلين بارزين، الأول يقوده الرئيس السابق محمد روراوة والثاني يقف وراءه الرئيس الأسبق خير الدين زطشي.

وبحسب مصادر عليمة بالصراع الخفي الدائر حاليا في الكواليس، فإن كلا التكتلين يسعى لفرض مرشحه من خلال كسب تأييد أعضاء الجمعية العامة، في وقت يؤكد فيه بعض العارفين أن الأمور محسومة مسبقا لأحد المرشحين، الذي يحظى بتأييد السلطات، التي قررت وضع حد للفوضى التي كانت سائدة في كرة القدم الجزائرية من خلال تدعيم وجه جديد، يحظى باحترام الجميع، يملك الكفاءة والقدرة على إعادة الهيبة للكرة الجزائرية واستعادة مكانة الاتحاد الجزائري في مختلف الهيئات الكروية القارية والعالمية على غرار “الكاف” والفيفا”.

في ذات السياق، كانت الصحافة أشارت إلى بعض الأسماء، المرشحة لخوض غمار الانتخابات القادمة، في صورة وليد صادي، العضو البارز في المكتب الفدرالي للفاف، في عهد الرئيس، محمد روراوة، إلى جانبه، برزت بعض الأسماء الأخرى، على غرار المدرب الوطني السابق، مزيان إيغيل، الذي يرغب في خوض تجربة جديدة، على رأس الفاف.

إلى جانب صادي وإيغيل، تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن رغبة كل من وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الرؤوف سليم برناوي، وقائد المنتخب الوطني السابق، عنتر يحي في رئاسة الفاف، رغم أن هذا الأخير يكون فند رغبته في الترشح.

ومن الممكن جدا، أن يحمل يوم الأحد المقبل، 13 أوت الجاري، تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح بعض المفاجـآت، وهذا بترشح أسماء لم تكن منتظرة.

هذا، وسيتم معالجة ملفات الترشح بتاريخ 14 أوت، على أن تنشر قائمة المترشحين يوم 15 من نفس الشهر، فيما حدد تاريخ 16 و17 أوت لوضع الطعون، لتتم عملية المعالجة يوم 19 من ذات الشهر، وبعدها ستنشر القائمة النهائية يوم 20 أوت المقبل.

للتذكير، سيواصل الرئيس الجديد لـ”لفاف” العهدة الأولمبية الجارية ( 2021-2025)، لتقام بعدها انتخابات لرئاسة الاتحادية لعهدة أولمبية جديدة.