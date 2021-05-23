غوارديولا حسم مشاركة محرز الأساسية في النهائي الأوروبي

قال إنه قام بخياراته وعلى الجميع احترامها

اعترف مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بأن اختيار التشكيلة الأساسية للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، يشكل صداعا بالنسبة له، خاصة في ظل جاهزية كل اللاعبين، مشيرا إلى أنه حسم قراره وهو يدرك بأن جميع اللاعبين سيتفهمون خياراته.

ويواجه السيتي نادي تشيلسي يوم السبت 29 ماي، على ملعب دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية، في نهائي إنجليزي خالص، هو الأول بالنسبة للنادي السماوي في أغلى مسابقة أوروبية، بعد أن وصل إليه بفضل نجمه الجزائري، رياض محرز، قاهر باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي.

إلى ذلك، فسرت وسائل الإعلام البريطانية تصريحات غوارديولا بأنها اعتراف بأفضلية بعض نجومه في الفترة الحالية على بعض الأسماء الأخرى، وعلى رأسهم الجزائري، رياض محرز، الذي ضمن المشاركة أساسيا في اللقاء النهائي بفضل المستويات الكبيرة، وكلام غوارديولا بخصوص “تفهم بعض اللاعبين لخياراته” موجه بالأساس للثنائي رحيم ستيرلينغ وغابريل جيسوس. غوارديولا كان صرح خلال الندوة الصحفية التي سبقت لقاء إيفرتون المقرر، ردا على سؤال متعلق بالتشكيلة التي ستلعب النهائي الأوروبي: “الآن يجب أن أكون صادقا في قراراتي.. التشكيلة التي ستلعب النهائي في رأسي”، وتابع: “أنا واثق بأن الجميع سيتفهم خياراتي وبأنهم سيعملون على مساعدة الفريق من أجل تحقيق إنجاز كبير”.

وفي سياق آخر، اعترف مدرب برشلونة السابق بصعوبة الاختيار، عندما قال: “سواء في الدوري أو في الكأس أو في دوري الأبطال، عندما تمتلك لاعبين بهذه الجودة وفي حالة بدنية وذهنية جيدة جدًا، فمن الصعب دائمًا اختيار 11 لاعبا”، وأضاف: “أعاني من صداع كل يوم”، وكان محرز أول لاعب يسبب الصداع لغوارديولا كلما غاب عن التشكيلة الأساسية، حيث يجد المدرب الإسباني نفسه عرضة للانتقادات اللاذعة من الجماهير ووسائل الإعلام، كما أن المستويات الرائعة التي قدمها هذا الموسم سببت الصداع له أيضا، لأنه اضطر للتضحية بالنجم الإنجليزي ومدلل الفريق السابق، رحيم ستيرلينغ، ولن يغامر غوارديولا هذه المرة بإخراج محرز من التشكيل الأساسي في النهائي الأوروبي، لأنه يدرك جيّدا بأن اللاعب الجزائري في ذروة عطائه الكروي وهو مرشح لقيادة السيتي للفوز بأول ألقابه الأوروبية. اللقب الذي عجز غوارديولا عن التتويج به خارج أسوار نادي برشلونة الإسباني.