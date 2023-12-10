غوارديولا يمتدح محرز ويصفع مسؤولي “الكاف”

أبدى مدرب فريق مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا أسفه لِرحيل رياض محرز، مُوجّها صفعة حارّة لِمسؤولي “الكاف”.

وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه مدرب فريق “الأزرق السّماوي”، ونقل تفاصيله موقع “مانشستر سيتي نيوز” الإنجليزي، قال غوارديولا: “كنت أودّ أن يبقى محرز وغوندوغان في الصّيف الماضي، لكنّهما فضّلا خوض تحدٍّ جديد. أشكرهما جزيل الشكر، لقد ساهما بِقسط وافر في حصدنا الألقاب والكؤوس في السنوات القليلة الماضية”.

ووفقا للمصدر، فإن كلّ اللاعبين الذي جرّبهم غوارديولا سدّا لِثغرة محرز، فشلوا لِحدّ الآن في تأدية الدوّر المطلوب منهم، والذي كان يُتقنه بِامتياز جناح “الخضر”.

وأطلق التقني الإسباني هذه التصريحات في وقت يمرّ فيه مانشستر سيتي بِمرحلة عصيبة، حيث يتموقع رابعا في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية، وفي بداية موسم سيّئة لم يعهدها خلال السنوات القليلة الماضية.

كما جاءت إشادة أحد أفضل المدربين في العالم بِكفاءة قائد “مُحاربي الصّحراء”، في ظرف يُعاني منه محرز بِسبب رداءة مسؤولي الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، والحقد الدّفين الذي يُفرزه فوزي لقجع بيدق نظام المغربي محمد السادس، وشرائه لِذمم مسؤولي الكرة في القارّة السّمراء، مُغترفا من خزينة الشعب المغربي “المطحون”، بِاعتباره وزيرا منتدبا مُكلّفا بِشؤون الميزانية منذ خريف 2021.