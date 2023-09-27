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رياضة

غويري وديلور ضمن قائمة أفضل هدافي نيس في القرن الـ21

عمر سلامي
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غويري وديلور ضمن قائمة أفضل هدافي نيس في القرن الـ21
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غويري بألوان ناديه السابق نيس

تواجد المهاجمان السابقان لنادي نيس، أمين غويري وأندي ديلور، ضمن قائمة أفضل هدافي النادي الفرنسي في القرن الـ21.

ونشر موقع “بوب فوت” المتخصص في الإحصائيات قائمة ضمت هدافي نادي نيس في القرن الـ21، حيث احتل غويري المركز السادس، فيما تواجد ديلور في المركز السابع.

وسجل غويري 28 هدفا خلال 98 مباراة خاضها بألوان الفريق، في حين سجل ديلور 25 هدفا خلال 55 مباراة خاضها مع نادي نيس.

واختار مهاجم نادي رين، أمين غويري، اللعب للمنتخب الجزائري، حيث سيكون حاضرا في تربص “الخضر” الخاص بشهر أكتوبر.

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