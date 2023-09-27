غويري وديلور ضمن قائمة أفضل هدافي نيس في القرن الـ21

تواجد المهاجمان السابقان لنادي نيس، أمين غويري وأندي ديلور، ضمن قائمة أفضل هدافي النادي الفرنسي في القرن الـ21.

ونشر موقع “بوب فوت” المتخصص في الإحصائيات قائمة ضمت هدافي نادي نيس في القرن الـ21، حيث احتل غويري المركز السادس، فيما تواجد ديلور في المركز السابع.

📊 Les meilleurs buteurs de l’OGC Nice au 21eme siècle pic.twitter.com/6GzLny52R6 — PopFoot (@ThePopFoot) September 27, 2023

وسجل غويري 28 هدفا خلال 98 مباراة خاضها بألوان الفريق، في حين سجل ديلور 25 هدفا خلال 55 مباراة خاضها مع نادي نيس.

واختار مهاجم نادي رين، أمين غويري، اللعب للمنتخب الجزائري، حيث سيكون حاضرا في تربص “الخضر” الخاص بشهر أكتوبر.