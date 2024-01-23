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رياضة

غويري يعود إلى الميادين

علي بهلولي
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غويري يعود إلى الميادين
ح.م

عاد اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري، الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات في صفوف ناديه ران الفرنسي.

وتماثل المهاجم غويري للشّفاء، بعد إصابة تعرّض لها في الرّكبة أواخر ديسمبر الماضي، وحرمته من المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تُقام هذه الأيّام بِكوت ديفوار.

وفي تقرير لها نشرته، الثلاثاء، توقّعت صحيفة “واست فرانس” أن يُشارك أمين غويري مع فريقه ران أمام المُضيّف نادي أولمبيك ليون.

وتُجرى هذه المباراة سهرة الجمعة المقبلة، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الفرنسية.

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