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رياضة

غويري يغيب عن كأس أمم إفريقيا لهذا السبب

عمر سلامي
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غويري يغيب عن كأس أمم إفريقيا لهذا السبب
أمين غويري

سيغيب الدولي الجزائري أمين غويري عن قائمة “الخضر” المعنية بخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له، أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني وبالتشاور مع الطاقم الطبي قرّر تسريح غويري بسبب الإصابة.

وأضاف الاتحاد الجزائري: “بعد الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي للمنتخب الوطني وأيضا بناء على الملف الطبي لناديه ستاد رين، تقرر تسريح اللاعب “.

وكان الناخب الوطني قد أكد قبل التنقل صبيحة الاثنين إلى طوغو، أن هناك لاعب سيغادر المنتخب لتصبح قائمة “الخضر” بـ25 لاعبا، قبل أن يكشف الاتحاد الجزائري، أن اللاعب المعني هو أمين غويري.

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