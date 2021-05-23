فايسبوك تعتذر للفسلطينيين بعد حجب كلمات “شهيد” و”مقاومة”

بعد موجة تضييق كبيرة على منشورات داعمة للقضية

قدم مسؤولون في موقع فايسبوك اعتذارا لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بشأن شكاوى تلقاها الموقع حول حجبه لمنشورات فلسطينية تناولت عدوان الكيان الصهيوني، أغلبها تحمل كلمات “شهيد” أو “مقاومة” خلال العدوان على غزة.

وأقر المسؤولون أن الموقع قام بشكل غير دقيق بتصنيف بعض الكلمات شائعة الاستخدام بين الفلسطينيين مثل “شهيد” أو “مقاومة” على أنها تحريض لممارسة العنف، مؤكدين إجراء إعادة تقييم لنظام عملهم.

وكان العديد من مستخدمي فايسبوك من الفلسطينيين والمسلمين، اشتكوا من حذف فيسبوك وانستغرام –التابع لفيسبوك- منشوراتهم المرتبطة بالمسجد الأقصى والعدوان على غزة بشكل ممنهج دون مبرر مقنع.

ونقلت وسائل إعلام أن الخلل جاء بسبب خلط تقني اعتبر التغريدات بشأن الأقصى مرتبطة بمنظمات تعتبرها الشركة محظورة.

وحسب جريدة “تايم”غادر المسؤولون الفلسطينيون الاجتماع يوم الثلاثاء ولديهم انطباع بأن فايسبوك قد اعترف بوجود “مشكلة متأصلة في الخوارزميات الخاصة بهم” وأنهم وعدوا بمعالجتها ، وفقً مجلة تايم البريطانية عن حسام زملط ، رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة.

ومع تصاعد العدوان على القدس وغزة، قام إنستغرام بتقييد الوصول إلى المنشورات باللغة العربية والهاشتاغات التي ذكرت المسجد الأقصى، ونفس الشيء مع العدوان على غزة.

وأعاد انستغرام، المملوك لفايسبوك، لاحقًا العديد من المنشورات التي تشير إلى الأقصى ، قائلة إن عمليات الإزالة كانت خطأ.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات صحفية: “تم تقييد المنشورات عن طريق الخطأ” .

وحسبه الخطأ ارتكب بواسطة نظام ذكاء اصطناعي أخطأ في المنشورات التي تشير إلى المسجد على أنه جماعة إرهابية محظورة.

وقال حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة إن فريق فيسبوك ، الذي ترأسه في الاجتماع نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية نيك كليج ، أقر بأن فيسبوك صنف بشكل غير دقيق كلمات معينة يشيع استخدامها من قبل الفلسطينيين ، بما في ذلك “شهيد” و “مقاومة” ، على أنها تحريض على العنف.

وأوضح: “لقد وعدوا أنهم سيعيدون النظر في إطار عملهم ويعيدوا تقييمه”.

وحسب الصحيفة لم ينكر متحدث باسم فايسبوك أن فريقه، قد اعتذر للجانب الفلسطيني عن القضية، ولا أن الشركة التزمت بإعادة النظر وإعادة تقييم الطريقة التي تعاملت بها مع المنشورات واللغة المماثلة.

وقال المتحدث في بيان لمجلة التايم يوم الجمعة: ردًا على العنف ، نعمل على التأكد من أن خدماتنا مكان آمن لمجتمعنا. سنستمر في إزالة المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع لدينا، والذي لا يسمح بخطاب الكراهية أو التحريض على العنف، وسنشرح بشكل استباقي ويعزز الحوار حول هذه السياسات لواضعي السياسات.

وأضاف: نحن نعمل بنشاط أيضًا للرد على المخاوف المتعلقة بتطبيق المحتوى. هذه الاجتماعات هي محاولة للتأكد من أن جميع الأطراف على دراية بالخطوات التي اتخذتها الشركة ، وستواصل اتخاذها ، للحفاظ على النظام الأساسي آمنًا. “

واتهم النشطاء في فلسطين والعالمين العربيو الإسلامي فيسبوك بالواطىء مع الكيان الصهيوني في الأصوات الداعمة للفلسطينيين خلال العدوان الأخير على غزة.

وبالإضافة إلى حجب وسوم الأقصى ، مع تصاعد العدوان ، اشتكى العديد من المستخدمين العرب على إنستغرام وفيسبوك من عدم قدرتهم على مشاركة الفيديو المباشر ، وإزالة منشورات غير ضارة بشكل خاطئ بسبب خطاب كراهية مزعوم ، ووصول المحتوى الذي يذكر “فلسطين” إلى عدد أقل من المشاهدين أكثر من المعتاد .

قبل خمسة أيام من لقاء فيسبوك برئيس الوزراء الفلسطيني ، التقى وفد فيسبوك يضم كاتلر وكليج وكابلان بوزير العدل الإسرائيلي بيني غانتس. في ذلك الاجتماع ، في 13 مايو ، ضغط غانتس على فيسبوك لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد “العناصر المتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر ببلدنا” ، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان أن “جانتس دعاهم إلى الالتزام بإزالة المحتوى من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والذي يحرض على العنف أو ينشر معلومات مضللة ، وشدد على أهمية الاستجابة السريعة للنداءات الصادرة عن المكتب السيبراني الحكومي”.

صرح مسؤول في وزارة العدل الإسرائيلية للصحيفة الجمعة أنه في الأسبوع الذي مر منذ الاجتماع مع فايسبوك ، لاحظوا تحسنًا في السرعة التي تعامل بها فايسبوك مع طلبات الإزالة الإسرائيلية.

وقال المسؤول: “قبل الاجتماع ، أصيبت وزارة العدل بخيبة أمل من رد فعل فيسبوك”. “لكن خلال الاجتماع ، أعربوا عن استعدادهم للرد بشكل أكثر حزمًا وكاملة وسرعة ، وبالتالي كان هناك بعض التحسن. نود أن نرى استجابة أكبر في المستقبل “.