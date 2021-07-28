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رياضة

فتحي نورين بعد وصوله إلى الجزائر: قراري يشرف الجزائر وأتمنى ألا أتعرض للعقوبة

سليم.ع
  • 12993
  • 28
فتحي نورين بعد وصوله إلى الجزائر: قراري يشرف الجزائر وأتمنى ألا أتعرض للعقوبة
ح.م
فتحي نورين

وصل، ظهيرة الأربعاء، المصارع الجزائري فتحي نورين إلى الجزائر قادما من طوكيو، برفقة المدرب عمار بن يخلف.

وفي تصريح له، شكر فتحي نورين كل الذين تنقلوا إلى مطار هواري بومدين الدولي من أجل إستقباله، قبل أن يتطرق إلى قضية إنسحابه من مواجهة المنافس الصهيوني في الأولمبياد الجاري.

وقال نورين في هذا السياق:” لم أتردد في اتخاذ قرار الانسحاب، ولو لحظة واحدة والشعب الجزائري كان يعلم أنني سأنسحب، لكن في نفس الوقت حضرنا سيناريو لذلك، قبل أن أتفاجأ، بعلم اللجنة الأولمبية أنني أدليت بتصريحات حول الانسحاب، وإن شاء الله لن تكون المعلومة قد وصلت إلى اللجنة الأولمبية عن طريق جزائريين”.

وأضاف فتحي نورين، في حديثه عن القرار الذي اتخذه بعدم مواجهة المنافس الصهيوني: ” اتخذت القرار أنا والمدرب، وهذا القرار يشرف الشعب والدولة، وحتى رئيس الجمهورية كان قد قال بأنه لا نبارك التطبيع، وأننا مع فلسطين..”

وختم المصارع الجزائري بالقول: ” الجميع فرح بقراري في الدول العربية والإسلامية، وإن شاء الله أتمنى ألا تسلط عليّ عقوبة حتى أتمكن من إكمال مشواري الرياضي”.

عمار بن يخلف: ” الرياضيون الجزائريون راهم مغبونين…”

أما المدرب عمار بن يخلف، فقد ثمّن قرار الانسحاب، وأكد أن كل الأمور فرضت ضغطا كبيرا بداية بالتحضيرات التي كانت تحت الضغط، إلى غاية الوقوع أمام منافس صهيوني

قبل أن يضيف متحدثا بحسرة عن واقع الرياضيين الجزائريين، مقارنة برياضيي باقي الدول.

وقال بن يخلف: ” لقد عشت المستوى العالي، وأقولها صراحة الرياضيين الجزائريين راهم مغبونين، والرياضي الجزائري يروح كاره يرجع كاره”.

وناشد بن يخلف الوزير الجديد للشباب والرياضة، بالاهتمام أكثر برياضة النخبة، وتوفير الظروف اللازمة لتألق الرياضيين.

قضية فتحي نورين: الإعلام العبري يطالب بإقصاء دائم للمصارع الجزائري

تطرقت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى مقاطعة الجزائري فتحي نورين ورفضه لمواجهة منافس صهيوني، في أولمبياد طوكيو، وأكدت أن ذلك يعد عدم اعتراف من الرياضيين المقاطعين لوجود الكيان.
وحرّض كاتب المقال في الصحيفة اللجنة الأولمبية الدولية، على تشديد العقوبة على الجزائري فتحي نورين لانسحابه، عندما قال: “المقاطعة تعادل الإيقاف الدائم للرياضي وسيترتب عنها طرد الوفد بالكامل في المرة القادمة”.

وقالت الصحيفة :”نورين رفع من مقاطعة اللاعبين الإسرائيليين إلى درجة أخرى، وأعلن على الملأ أنه لن يتنافس في طوكيو، وقال في مقابلة تلفزيونية: لا أريد ليَديّ أن تتسخا”.

وتطرقت الصحيفة إلى انسحاب المصارع السوداني محمد عبد الرسول، ورفضه مواجهة منافسا صهيونيا. ورأت في خطوة اللاعب السوداني “إفلاسا” للتطبيع مع السودان.

و أضافت: “كل علاقات التطبيع الباردة هذه سبق أن أثبتت في الماضي أنها لا يمكنها أن تغير الواقع، مثلما في حالة الرياضي المصري إسلام الشهابي، الذي رفض مصافحة أور ساساون في أولمبياد ريو 2016 في البرازيل”.

ورأت الصحيفة أن مقاطعة الرياضيين العرب لمنافسين صهاينة مؤشر على إفلاس التطبيع، عندما قالت : “يثبت الرياضيون من هذه الدول العربية أن إسرائيل من ناحيتهم ليست موجودة”.

فتحي نورين: رفضي مواجهة منافس صهيوني شرف لي وللجزائر

ويوم 26 جويلية 2021، قصف المصارع الجزائري فتحي نورين رئيس الاتحادية الجزائرية للجودو بالثقيل، مؤكدا أن قرار انسحابه ورفضه مواجهة المنافس الصهيوني، شرف له وللجزائر.

وقال نورين في منشور له الاثنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، متحدثا عن رئيس اتحادية الجيدو: “رئيس الاتحادية ياسين سليني تفاجأ من قرار انسحابي أمام لاعب صهيوني، ويقول أنني ذهبت لتمثيل الجزائر وليس فلسطين..”

وتابع فتحي نورين: “نعم أنا شرفت الجزائر في عدة محافل ومثلته في قرار انسحابي وشرفته ولم أخن وطني وقضيتي أمام المنظمات العالمية مثل ما تقومون به”.

ويشير منشور المصارع فتحي نورين إلى توتر علاقته مع رئيس الاتحادية، خاصة وأنه بعد انسحاب المصارع الجزائري من المنافسة، أكدت تقارير أنه تعرض للعديد من الضغوطات بسبب قراره.

الاتحاد الدولي للجيدو يوقف الجزائري فتحي نورين بسبب رفضه التطبيع

قرر الاتحاد الدولي للجيدو، إيقاف لاعب الجيدو الجزائري فتحي نورين ومدربه بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو، قبل انطلاق البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة محتملة ضد منافس من الكيان الاسرائيلي.
وحسب الإتحاد فإنه “بعد قرعة مسابقة الجودو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، أدلى فتحي نورين (-73 كلغ) ومدربه عمار بن يخلف بتصريحات فردية لوسائل الإعلام أعلنا فيها انسحابهما من المنافسة لتجنب لقاء رياضي إسرائيلي خلال الحدث”.

وأضاف “كان الرد الفوري للجنة التنفيذية للإتحاد هو تشكيل لجنة تحقيق أكدت جميع الحقائق، مما أدى إلى تعليق مؤقت للرياضي والمدرب وإحالة القضية إلى لجنة الانضباط  لمزيد من التحقيق وإصدار الأحكام والعقوبات النهائية ما بعد الألعاب الأولمبية”.

وأوضح إن القرار جاء “وفقًا لقواعد الاتحاد، وتماشيا مع الميثاق الأولمبي وخاصة مع القاعدة 50.2 التي تنص على حماية حياد الرياضة في الألعاب الأولمبية وحياد الألعاب نفسها، والتي تنص على أنه “لا يوجد أي نوع من التظاهر أو السياسة، يُسمح بالدعاية الدينية أو العرقية في أي مواقع أو أماكن أولمبية أو مناطق أخرى”.

وهذه المرة الثانية التي ينسحب فيها نورين بسبب رفض التطبيع، حيث قرر  عام 2019 الانسحاب من بطولة العالم للجودو المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو لنفس السبب.

القرار الجريء الذي اتخذه الرياضي نورين، تم بعد أن وجد نفسه مضطرا للتنافس ضد مصارع صهيوني، علما وأن هذه المرة الثانية التي ينسحب فيها المصارع نورين من مواجهة الصهيوني بوتبول طاهار في المنافسات دولية.

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التعليقات
28
  • ملاحظ

    من الاول مايشاركوش فهمونا واش هذا رأي المصارع والا رأي الاتحادية نورتونا وفهمونا

    11
  • مواطن

    قرار خاطئ

    30
  • dzdz

    الشعب الجزاءري والاسلامي يتوج الجزائري فتحي نورين ومدربه بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو

    -48
  • عليلو

    التعليقات المخزنية ليس لها مكان هنا طبعوا مع من تشاؤون ولتذهبوا للجحيم الجزائريون احرار وليس هناك من يملي لهم افعالهم اما من يقول كان يجب عليه مصارعته فليفعله هو اولا كل الدول التي تتبني الاستعمار والعنصرية والابارتايد كانت تمنع من المشاركات والان كل من يقوم حتي بالجرائم ضد الانسانية له الحق في المشاركة انقلب سافلها عل عافلها

    -36
  • SalmaSaad

    هذه هي الفرصة لهزم الصهيوني شر هزيمة و تبين للعالم أن الجزائر مع القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة وأحسن من الإنسحاب و الفرار من المعركة و تدع الأفواه تتكلم.

    -39
  • Algérien et fier

    Comme vous le savez bien tous. ceux qui disent qu'il fallait combattre et gagner ne sont pas des algériens et qui viennent dans nos journaux pour LA FITNA

    -44
  • جزائري

    من المفروض أن تنظم جريدتكم المحترمة تيليطون للاعب الجيدو الجزائري فتحي نورين ومدربه بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو ، بعدما قرر الاتحاد الدولي للجيدو، إيقافه عن المنافسة نهائيا ؛ حتى يعرفَ العالمُ مَنْ هم الجزائريون .

    -43
  • سليم

    تحيا الجزائسطين

    -40
  • جمال

    انت بطل و وطنك بطل بدون منازلة شكرا على موقفك الرجولي.

    -36
  • متابع

    عقلية الانغلاق ..... التي أتى عليها الدهر وشرب هي المهيمنة في الجزائر . السؤال المطروح ، ماذا سيكون رد الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي بما أن إسرائيل أصبحت عضوا ملاحظا فيها .

    24
  • elias

    si c'est un combat a mort ,c'est le contraire qui se reproduira.a bon entendeur.

    0
  • جللللول

    التعليقات المخزنيه المسمومه في الجراءد الجزاءريه أكثر من الجزاءريين للدفاع عن الخنازير وتقزيم ماقام به هذا الرياضي الشجاع من الأحسن لجريدة الشروق حجب كل التعليقات .

    -32
  • سمير - معسكر

    بارك الله فيك سي فتحي.... انسحابك اكبر من كل الذهبيات الموجودة هناك الرجل مواقف ومبادئ... الله يرحم الكرش لي جابتك وربي يحفظك... ولا تنظر الى الاصوات الناعقة التي تقول بان الافضل لو كنت تشارك !!!!!

    -26
  • عبد القادر الجزائري

    بالمواقف نعيش و بها نلقى الله، المحتل الصهيوني عنصري، و مدمر مستقبل الفلسطنيين بدمار سكناهم و حريتهم، و ستغلال شعبهم لقتصاد غير متوازن و بسط القوة بقتل الاطفال و نساء و رجال. خير ما فعلت لقد نلت المدالية الشرف و العزة و احترام الشعوب المكافحة لعدالة و الحرية.

    -23
  • فؤاد / وهران

    بما أن الكيان الصهيوني موجود في الأولمبياد والجزائر لا تطبع رياضيا مع الكيان الصهيوني ، كان الأجدر أن لا تشارك الجزائر بوفدها الرياضي في الألعاب أو لا تشارك في الألعاب التي يشارك فيها الكيان الصهيوني إن صح التعبير. المصارع كان ينبغي له منازلة الصهيوني بما أنه قبل المشاركة في الأولمبياد. يبقى مجرد رأي وهذا لا يعني أنني أشجع التطبيع مع بني صهيون

    28
  • bouzid nadir

    ça ne servira arien du tout c est meme stupide ce qu il a fait

    57
  • الجزائرالعميقة

    بعض المعلقين لم يعجبهم الانسحاب وعدم منازلة الصهيوني سواء يسقطه او يكسر عظامه او يطرحه ارضا بالضربة القاضية لكن هل ترضون للاعب الجزائري في حالة الانهزام الركوع للصهيوني او في حالة التأهل على الذهبية او الفضية او البرنزية هل يستطع اللاعب الجزائري ان يستعد للنشيد الصهيوني والعلم الصهيوني بجانب العلم الجزائري فلهذا وذاك ينسحب اللعبون الرياضيون الجزائريون بمقابلة الصهايينة وحتى محترفونا في كرة القدم امتنعوا من زيارة اسرائيل لمقابلة فرقهم في الادواروالتصفيات الاروبية لأن الامور الرياضية تتخللها برتوكولات سياسية تطبيعية مع الكيان الصهيوني الجزائر ليست الامارات التي تستقبل الفرق الصهيونية بالورود

    -32
  • ALG

    من. الأحسن. ان. تصارعه واثبت. شجاعتك. أمامه و امام. الجزائريين
    انا. اعتقد ان. انسحابك من المنافسة. هو. خوفا من. الهزيمة. و الله. اعلم.

    84
  • dzvivadz

    عرب قطر مطبعون ويقيم بها حفيظ دراجي وعباسي مدني و..يعني أيضا مطبعون وإلا رحلوا
    كل العرب مطبعة مادخلك أنت ؟ و الأمازيغ أوالمكسيك أو إيران أو تركيا
    عرب الحجاز وعرب البحرين وعرب الإمارات و...كل العرب
    إن كنت عربي لك مني التحية
    فقط تكلم وقاطع باسم أصولك أرجوك
    الأتراك والأمازيغ والهنود ... لا يعرفون ما يفيد العرب أكثر من العرب

    61
  • امينة

    لماذا تنسحب إسرائيل موجودة شئنا أم أبينا فالبعض تزوجته زواحا مدنيا والا خر ارتباطه بها عرفيا

    41
  • TADAZ TABRAZ

    منذ 1948 يقاطع العرب وعددهم 400 مليون اسرائيل . ويقاطع المسلمين وعددهم مليار ونصف اسرائيل ومنذ 1948 قام العرب ب 3 حروب 1948 و1967 و1973 ضد اسرائيل خرجوا منها منبطحين ومنذ 1948 واسرائيل تحاصر وتغتال وتستوطن........... عللى مرأى العرب الجبناء ............... لكن اسرائيل هي اسرائيل وفلسطين دائما محتلة بل أوضاع الفلسطينيين تزيد سوءا مع الحصار والاستيطان ..... وبالتالي فانسحاب هذا الرياضي من المنافسة لا حدث

    65
  • salah

    الافضل انه كان يلعب الماتش ويصارع بكل قوة للفوز وهزيمه الصهيوني لا الانسحاب انا اؤيد راي الاخ Mohdz ... اخوكم من مصر

    45
  • yassine

    C FAUX.........il aurait dû combattre l'Israélien et le vaincre..........ça aurait été la vrais victoire........

    44
  • BRAHIM

    SPORT? BOULITIQUE? RELIGION? CHEKCHOUKA
    LA PLUPART SUR FACEBOOK ONT VOULU QU'IL L4AFFRONTE ET LE MET KO PAR HYPON....

    49
  • Arezki

    قرار ليس صائب, كان من الاجدر مصارعته وبكل شراسة ليتغلب عليه بكل قوة, وفي المستقبل الاسرائيليين هم من سيتجنبون الجزائريين.

    51
  • samir

    il faut que ce judoka soit sanctionné à vie par la fédération internationale du judo, car ce n'est pas à lui de décider quel athlète avec qui il doit se mesurer. celà s'appel simplement du racisme. il ya des million arabes palestiniens qui se font naturalisés israeliens, il y a des compétitions sportives entre les israeliens et palestiniens, et vient un algérien qui est tt à fait loin du conflit pour imposer son racisme,rejet et extrémisme dans le spor

    85
  • الجزائرالعميقة

    احسن مافعلت هذا يعد انتصارا لفلسطين المحاصرة من طرف بني عربان المطبعين مع الكيان الصهيوني وحتى يعلم بني صهيون بأن الشعب الجزائري برمته مع فلسطين ظالمة او مظلومة مهما كانت منافسة الخصم ولو في مرحلة النهائية لنيل المدالية الذهبية الانسحاب امام العالم هي ضربة قاضية للصهيونية الاسرائيلية المدللة والمبجلة والمعززة من طرف الامريكان الصديق الوفي لأل الخليج

    -51
  • Mohdz

    والله حرت مافهمت علاه كل منافيسنا في الرياضات القتالية ينسحبون أمام الصهاينة . علاه ما يتقابلش معاه و يكسرلو عظامو . أنا أفسر الإنسحاب بي الخوف من الخسارة . علاه الصهيوني ما ينسحبش , وخلونا من لحكاية ديال التطبيع هاذي صرالها كيما حكاية آيادي خاريجية .

    45

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