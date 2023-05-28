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الجزائر

فتح عدل 3.. تصريحات جديدة لوزير السكن

إيمان بوخاتم
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فتح عدل 3.. تصريحات جديدة لوزير السكن
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الوزير بلعريبي

قال وزير السكن، طارق بلعريبي، أن برنامج عدل 3 يُعد معادلة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، مؤكدا بأن الملف مفتوح.

وجاءت تصريحات الوزير، خلال حوار أجراه مع التلفزيون الجزائري، بُث مساء السبت، ورد فيه عن سؤال حول إمكانية فتح برنامج عدل 3.

وفي هذا الصدد، صرح بلعربي قائلا أنه “بحكم تجربتي في وكالة عدل وتسييري لعدل 1 و2 ، كنت دائما أقول أن الحديث عن عدل 3 سابق لأوانه لأنه يجب أن ننتهي من عدل 2 ونطوي الملف”.

غير أنه استطرد بالقول أن عدل 3 معادلة صعبة لكنها ليست مستحيلة، معتبرا أنه يجب التفكير في الأرضيات والتمويل والسعر، خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.

وتابع المسؤول الأول عن القطاع قائلا “المعادلة سهلة وصعبة في نفس الوقت.. الملف مفتوح نحن الآن بصدد دراسة الإمكانيات والأرضيات التي يمكن البناء عليها”.

وشدد بلعريبي على ضرورة وجود دراسة استباقية لهذا الموضوع، متحدثا عن امكانية ادماج بنك السكن في هذه الصيغة لتكون هناك مرونة في انجاز السكنات بعد الحصول على التمويل.

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